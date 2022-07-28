【港股夜期+ADR】阿里美股低港4%　恒指夜期跌176點（不斷更新）

美國證交會（SEC）就審計問題加大施壓，中概股急跌，納指金龍中國指數跌2.5%，拼多多跌7%，愛奇藝跌6%，滿邦集團跌5%，阿里巴巴美股低港2%。

夜期跌176點，報20428點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.90 -1.4% 美團ADR 187.73 -0.1% 騰訊ADR 319.96 -0.3% 阿里巴巴美股 94.89 -4.3%

北水轉走資0.6億元 沽中移動

北水今日轉走資0.6億元，中海油 （00883） 錄得2.2億元淨流入，李寧 （02331） 及華能國電 （00902） 分別錄得1.4億元及1.1億元淨流入。北水淨流出方面，中移動 （00941） 錄得3.3億元淨沽盤。

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港股期結日反覆向下。聯儲局加息符預期，加上主席鮑威爾言論偏鴿，恒生指數高開35點。早段反覆升近100點後回落，曾轉跌逾百點。恒生指數收報20622點，跌47點，成交901.9億元。恒生科技指數升0.4%，報4552點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；碧桂園服務 （06098） 反彈6%；銀娛 （00027） 升近4%；新東方在綫 （01797） 升逾16%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 小米 13.00 +2.4 +9 13 創科實業 91.35 +2.9 +6 19 銀娛 47.40 +3.8 +6 115 友邦 79.90 -0.9 -14 16 美團 188.00 -1.1 -16 -40 阿里巴巴 99.15 -1.8 -27 28

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【22：12】夜期跌176點，報20428點。

【22：00】夜期跌129點，報20475點。

【21：55】美國GDP連續兩個季度錄得負增長，美股開市後由升轉跌，恒指夜期跌幅擴大，現跌115點，報20488點。

【20：25】恒指夜期跌58點，報20546點。

【18：30】恒指夜期跌38點，報20566點。

【16：20】【恒隆101】陳啟宗：現時全球相當混亂宜小心為上 「熊人有很多種，有些可以買，有些要忍下手」

【16：10】恒生指數收報20622點，跌47點，成交901.9億元。恒生科技指數升0.4%，報4552點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；碧桂園服務 （06098） 反彈6%；銀娛 （00027） 升近4%；新東方在綫 （01797） 升逾16%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中國石油化工股份

【16：03】【財富縮水】碧桂園楊惠妍今年身家遭「腰斬」 亞洲女首富位置危在旦夕

【16：00】恒生指數U盤前跌78點，報20591點。

【15：47】恒指收市前跌70點，報20599點；科指升0.3%，報4548點。

【15：43】十方控股 （01831） 尾市升逾77%，破頂高見0.47元，成交170萬元。

【15：31】澳門展開新一輪博彩經營牌照公開競投，銀娛 （00027） 升逾3%高見47.4元；金沙 （01928） 升近2%。另外，永利 （01128） 升半成；美高梅 （02282） 升近2%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升2%

【濠賭股】新一輪賭牌展開公開競投 評標時會考慮開拓外國客源、未必批出全數6個賭牌

【15：28】港股尾市跌55點，報20614點；科指升0.4%，報4552點。

【15：22】新東方在綫 （01797） 尾市升逾16%，高見21.6元，成交12.1億元。

【15：20】滙豐 （00005） 跌幅全消，最新報49.9元無升跌。

【15：09】虎視傳媒 （01163） 升逾14%，破頂高見2.19元，成交907萬元。

【15：01】內房再軟，中海外 （00688） 跌0.2%；潤地 （01109） 跌1%；碧桂園 （02007） 跌0.6%；雅居樂 （03383） 跌0.4%。

【14：51】比特幣回升至23000美元水平，火幣科技 （01611） 升4%；歐科雲鏈 （01499） 升2%；雄岸科技 （01647） 升逾1%；美圖公司 （01357） 升逾2%。

【14：48】中海油 （00883） 升幅擴至逾2%，高見10.16元；中石油 （00857） 升0.3%；中石化 （00386） 升0.8%。

【14：28】石藥集團 （01093） 升近5%，高見8.74元。石藥附屬石藥巨石生物訂立獨家授權協議，讓美國臨床階段生物製藥公司Elevation Oncology就集團創新的抗Claudin 18.2抗體藥物偶聯物SYSA1801在大中華地區以外地區進行開發及商業化。

【14：26】【業績｜啤酒股】百威亞太：中國業務7月續改善 以高端化及對冲抗成本壓力 中期溢利增24%不派息（第二版）

【14：22】物管股碧桂園服務 （06098） 升逾8%；金科服務 （09666） 升近5%融創服務 （01516） 升逾3%；世茂服務 （00873） 、新城悅服務 （01755） 升逾1%。

【14：21】【中國市場】東方匯理據報擬內地設全資公募基金公司 料清零政策今年消失、看好中國股市

【14：15】恒指跌近100點，報20579點，跌90點；科指升幅收窄至0.2%，報4543點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【14：13】滙豐 （00005） 跌幅收窄至0.5%；恒生 （00011） 跌幅收窄至1.2%。

【14：07】明源雲 （00909） 午後升近5%，高見8.07元。

【14：01】【專訪】陳茂波稱金融機構爭出席11月金融峰會 「通關能鬆綁就鬆綁」

【13：41】【互聯網監管】中國交通運輸部：網約車主要平台抽成比例上限在18%至30%之間

【13：30】大市最新於20600點水平爭持，報20595點，跌75點。

【13：27】濠賭股逆市上揚，其中永利 （01128） 午後升幅擴大至近5%，高見5.32元。銀娛 （00027） 升近3%；金沙 （01928） 升逾1%。

【13：21】【內房危機】內地政府據報要求銀行提供1萬億貸款助內房完成「爛尾樓」 內房午後急彈

【13：16】滙豐 （00005） 跌幅擴大至1.6%，低見49.05元；恒生 （00011） 跌近2%，低見126元。

【13：10】碧桂園 （02007） 最新升近5%；碧桂園服務 （06098） 升逾7%。

【13：08】大市再跌100點，報20569點，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、阿里巴巴 （09988） 分別跌約1.3%。

【13：05】報道指內地希望撬動1萬億元人民幣銀行貸款，以助停工樓盤完工，內房午後拉升，中海外 （00688） 升0.5%；潤地 （01109） 持平；碧桂園 （02007） 升逾3%；雅居樂 （03383） 升逾1%。

【13：04】滙豐 （00005） 跌1%；恒生 （00011） 跌逾1%；東亞 （00023） 跌0.4%；渣打 （02888） 逆市升0.7%。

【13：02】恒隆地產 （00101） 績後向好，升0.7%。利福 （01212） 績後亦靠穩，升0.4%。

【13：01】恒指午後初段跌約63點，報20606點；科指升近0.5%，報4554點。

【12：51】【美元存款】滙豐銀行周五起上調美元儲蓄存款戶口利率24.9點子至0.25厘

【12：43】恒指黑期最新跌約49點，報20598點。

【12：35】【業績｜零售股】利福國際上半年由盈轉虧蝕4.75億元 尖沙咀崇光銷售額大跌22%、投資內房仍輸逾4億元

【12：20】【恒大危機】恒大放售灣仔中國恒大中心商廈 長江實業集團確認已入標

【12：16】【業績│地產股】恒隆上半年基本純利微升0.8%至22億元、中期息維持0.18元 內地物業組合續成增長動力

【12：15】【最優惠利率】HSBC滙豐維持最優惠利率於5.0%

【12：00】恒生指數半日跌115點，報20554點，成交489.5億元。恒生科技指數升0.3%，報4549點。ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌1%；騰訊 （00700） 升0.5%；小米 （01810） 升逾2%。內房下跌，龍湖 （00960） 跌逾4%；濠賭股逆市升，永利 （01128） 升逾3%。

【11：56】【港元拆息】1個月HIBOR連升11天 報1.38435厘 連續2天升穿H按2.5厘封頂息率

【11：45】新東方在綫 （01797） 最新升一成半，高見21.25元。

【11：44】恒指中午收市前跌約80點，報20589點；科指升近0.5%，報4559點。

【11：33】滙豐 （00005） 最新跌1%，低見49.3元；渣打 （02888） 則逆市升0.9%，高見55.7元。

【11：32】內地股市半日向上，上證升0.6%；深證升0.7%；創業板指升0.6%。

【11：30】電力股逆市向上，潤電 （00836） 升逾2%；中國電力 （02380） 升0.5%；華能國電 （00902） 升4%。

【11：25】內房股又跌，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌2%；碧桂園 （02007） 再轉跌逾1%；雅居樂 （03383） 跌近2%；龍湖 （00960） 跌逾4%。

【11：25】【恒大危機】恒大據報放售灣仔中國恒大中心商廈 去年曾擬以100億元向越秀放售未成事

【11：24】大市跌幅擴大至100點。

【11：22】恒指最新跌約56點，報20613點；科指跑贏升0.5%，報4557點。

【11：18】快狗打車 （02246） 跌勢未止，再跌逾3%，破底低見6.5元，成交468萬元，市值縮至近40.4億元。

【11：16】滙豐 （00005） 短綫向下，最新跌0.6%，低見49.55元，成交2.3億元。

【11：15】【美國加息】陳茂波：加息對銀行構成風險非常低 全年香港經濟增長預測無可避免略下調

【11：13】新東方在綫 （01797） 升幅擴至12%，高見20.6元。

【11：04】大市反彈乏力，最新轉跌1點。

【11：03】首控集團 （01269） 續回吐近4成，低見0.238元。

【11：02】【恒大危機】恒大物業134億元人民幣存款「被回流」母企 恒大債權人要求解釋為何無事前披露

【10：58】恒指升幅收窄至30點，報20700點；科指升0.9%，報4577點。

【10：55】銀娛 （00027） 升幅擴大至逾3%，高見47.2元。

【10：49】新東方在綫 （01797） 最新升8%，高見19.92元，新東方 （09901） 升逾6%，高見19.88元。

【10：45】阿里巴巴 （09988） 續於100元關口爭持，最新跌1%，報99.95元。

【10：43】蘋果概念股造好，其中舜宇 （02382） 升逾4%；瑞聲 （02018） 升近2%；高偉電子 （01415） 升逾1%；丘鈦 （01478） 升逾4%。

【10：41】協鑫新能源 （00451） 曾挫逾兩成，最新跌幅收窄至16%，協鑫科技 （03800） 最新無升跌。

【10：39】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 最新升逾2%。

【10：35】小米 （01810） 升幅擴大至近5%，高見13.3元。

【10：33】759阿信屋母公司CEC國際 （00759） 去年純利按年升23%至3988萬元，CEC國際績後升逾1%，高見0.58元。

【業績｜零售股】CEC國際去年純利按年升23% 759阿信屋將重新聚焦零食

【10：30】碧桂園服務 （06098） 最新升逾3%，高見18.02元；碧桂園 （02007） 升逾1%，高見3.22元。

【10：28】恒指升幅擴大至近100點，報20765點，升95點；科指升1.2%，報4592點。

【10：25】ATMX中，以小米 （01810） 表現最好，升逾3%高見13.16元；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升0.3%；阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟跌0.7%。

【10：23】濠賭股上揚，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 、美高梅 （02282） 升逾1%；永利 （01128） 升近3%；澳博 （00880） 升近2%；新濠 （00200） 升逾2%。

【濠賭股】澳門設「娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會」 負責新一輪賭牌競投工作

【10：18】大市走勢反覆，恒指最新升約10點，報20680點。

【10：17】碧桂園 （02007） 最新反彈1%，碧桂園服務 （06098） 升逾1%。

【10：15】騰訊 （00700） 最新升1%，高見324.8元，大市跌幅收窄至約10點，報20659點；科指升0.5%，報4561點。

【10：07】恒指跌穿20600點水平，報20595點，跌74點。

【10：05】美國上周原油庫存急跌，國際油價升2%，中石油 （00857） 升0.3%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升1%。

【10：01】銀行股個別發展，滙豐 （00005） 偏軟跌0.1%；渣打 （02888） 升0.5%；恒生 （00011） 升近0.1%；東亞 （00023） 跌0.2%；中銀香港 （02388） 跌0.3%。

【10：00】綠城管理 （09979） 升逾7%，綠城管理中期純利約3.61億元人民幣，按年增加33.4%。

【業績】綠城管理去年純利按年升33% 政府代建分部收入按年升逾73%

【09：56】敏華 （01999） 股價挫逾13%，破底低見5.95元，成交5816萬元。

【09：50】百威亞太 （01876） 績後造好，升幅擴大至近3%，高見24元。其他啤酒股亦向上，潤啤 （00291） 升0.2%；青啤 （00168） 升0.9%。

【09：50】力高健康生活 （02370） 最新反彈近9成，高見6元，成交1370萬元。力高健康生活昨急瀉逾8成後發公告，指作出於有關情況下屬合理的一切查詢後，董事會並不知悉任何有關 股份價格及成交量近期出現波動的原因，亦確認集團的業務營運正常。

【09：47】【投資市場】金管局余偉文：未來投資環境仍不明朗 要加強防禦性及採多元化投資

【09：46】商湯 （00020） 股價逆市再彈5%，高見2.46元。

【09：45】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌1%；騰訊 （00700） 升0.6%。大市最新跌約42點，報20627點；科指升0.4%，報4553點。

【09：42】碧桂園系未止跌，碧桂園 （02007） 股價續跌逾1%；碧桂園服務 （06098） 跌近2%。

【09：41】【香港樓市】金管局余偉文：樓市受眾多不同因素影響 壓測等措施令樓市即使調整、風險仍可控

【09：40】聯儲局公布加息0.75厘符合預期，本港地產股個別發展，恒地 （00012） 跌0.4%；新地 （00016） 跌0.3%；新世界 （00017） 跌0.8%；信置 （00083） 升0.5%；長實 （01113） 升0.3%。

【09：39】滙景控股 （09968） 股價再彈逾3%，高見0.315元。

【09：37】力高健康生活 （02370） 昨收市前急瀉，股價今早反彈38%，高見4.5元，成交700萬。

【09：36】九倉 （00004） 發盈警，股價逆市跌逾1%，低見28.95元。

【盈警】九倉料上半年盈利幾乎全失 受累物業重估帶來未變現虧損

【09：35】大市最新再轉升約30點，報20700點。

【09：33】東北電氣 （00042） 最新飈升6成，曾高見0.6元，成交200萬元。東北電氣公布以每股1元人民幣配售9000萬股新H股，集資9000萬元人民幣，配售價較昨日收市價0.28元溢價約3.1倍。

【09：31】港股開市後轉跌，恒指跌約14點，報20655點；科指升0.5%，報4558點。

【09：31】協鑫新能源 （00451） 開市後跌幅擴大至逾23%，低見0.132元；協鑫科技 （03800） 升0.3%。

【09：30】百威亞太 （01876） 績後向上升逾1%，高見23.65元。

【09：28】名創優品 （09896） 昨挫一成後，今早再跌近8%，破底開報11.5元。名創優品此前遭沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）狙擊。

【沽空狙擊】沽空機構殺人鯨斥名創優品商業模式撒謊 公司批毫無依據、股價全日插一成

【09：25】新東方 （09901） 績後升半成。新東方季度收入5.24億美元，按年跌56.8%，股東應佔虧損為1.9億美元，虧損較去年同期擴大3.16倍。

【業績｜教育股】新東方第四季虧損增3倍至1.9億美元

【09：22】恒生指數開報20705點，升35點。恒生科技指數升0.5%，報4558點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 續軟跌0.2%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升0.6%；協鑫新能源 （00451） 跌逾14%；協鑫科技 （03800） 則升近2%。

【美團3690】美團開市仍升0.6% 無懼沈南鵬主理紅杉資本再沽約12億港元美團股份 年內已套逾170億元

【09：15】【美國加息】余偉文：港元拆息上升持續甚至有可能加快 市民置業或投資時要考慮利率上升因素

【09：13】期指開報20743點，升80點或0.4%。

【09：07】【本港息口】富邦上月已上調新客H按鎖息上限 暫無計劃再進一步調整

【08：46】恒指黑期升約132點，報20779點，道指期貨跌62點，報32110點。

【08：28】【中美金融戰】美國SEC主席：中美必須很快達成審計協議 中概股除牌時間可能提前至2023年

【08：27】【內房危機】合景泰富售啟德「尚‧珒溋」項目50%股權予合作夥伴龍湖 套現13億元

【08：12】【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後 金管局上調基本利率0.75厘、至2.75厘

【08：03】【業績｜啤酒股】百威亞太中期溢利增24% 不派息

【08：01】【配股】協鑫新能源折讓近20%配股淨籌3.1億元 完成後不再是協鑫科技附屬公司

【07：45】【新股IPO】金山雲向港交所遞雙重上市 首季經調整淨虧損4.5億人幣

【07：45】港股ADR收報20764點，升93點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報50.16元，較港收市價高0.26元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報322.53元，較港收市價高2.33元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.84元，較港收市價低0.16元或0.2%。

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【07：30】美國聯儲局宣布加息0.75厘符預期，儲局主席鮑威爾表示，加息速度取決於數據，但不尋常的加息幅度在下一次會議或許仍是合適，在某個時候放慢加息步伐可能是合適的，重申今年經濟增長將會放緩，或在低位一段時間，但不預期會陷入衰退。市場解讀鮑威爾的言論偏鴿，刺激美股急升，道指一度飈574點。收市升436點，報32197點；標指升102點，報4023點；納指升469點或4.06%，報12032點。

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責任編輯︰梁浩碩