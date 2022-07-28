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【中美金融戰】美國SEC主席：中美必須很快達成審計協議　中概股除牌時間可能提前至2023年（第二版）

股市 19:42 2022/07/28

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【中美金融戰】美國SEC主席：中美必須很快達成審計協議　中概股除牌時間可能提前至2023年

中美對中概股審計底稿談判消息紛亂之際，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler表示，為免在美上市中概股被除牌，中美官員必須「很快」就獲取中國公司審計底稿達成協議，又指美國議員若表決通過目前正審議中的法案，除牌時間表可能由2024年提前到2023年。

中證監回覆：加強合作解決問題

彭博引述中國證監會電郵回覆稱，注意到Gary Gensler的講話，聲明表示：眾所周知，中美雙方監管部門正在就審計監管合作進行坦誠、務實的談判磋商，將通過加強合作解決有關審計監管問題。

Gary Gensler表示，除非達成允許美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）工作人員檢查審計底稿的框架協議，否則不會派調查員前往中國和香港。

此前報道引述消息人士指，PCAOB在審查美國上市中概股的審計底稿方面，將不會接受設置任何訪問權限限制，而審查亦具追溯性，包括被除牌的中國企業。

美國據報「企硬」拒中概股審計底稿設參閱權限　要求退市後也需受審查，詳情請看︰【下一頁】

Gary Gensler又表示，中國的防疫隔離要求及其他物流問題，意味著必須盡早達成相關協議。

Gary Gensler此前表示目前不清楚中美監管當局是否能達成協議。目前而言，若PCAOB不能獲得相關檢查權限，中概股公司可能最早於2024年除牌退市。

（第二版加入中證監回覆）

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

【中美金融戰】美國據報「企硬」拒中概股審計底稿設參閱權限　要求退市後也需受審查

【中美金融戰】美國SEC主席：目前不清楚中美能否就中概股審計問題達成協議

責任編輯︰梁浩碩

美股 中國概念股 美國上市公司 美國 中國

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