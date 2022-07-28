▲ 【內房危機】合景泰富售啟德「尚‧珒溋」項目50%股權予合作夥伴龍湖 套現13億元

合景泰富 （01813） 出售啟德沐泰街11號「尚‧珒溋」合營項目50%股權予龍湖 （00960） ，套現13億元。集團估計出售稅後利潤約4.9億元，所得款項擬用作償還債務及一般營運資金。

項目公司主要從事房地產開發業務，並於香港啟德沐泰街11號持有一個總銷售面積約50萬平方呎之住宅項目，名為「尚‧珒溋」。項目的開發已經全部完成，並擁有約13.5萬平方呎之可售面積可供出售。目標公司於2022年6月30日錄得稅後利潤約4.9億元，未經審核資產總額為34.2億元，資產淨值約為16.2億元。

合景泰富認為，出售事項對集團有利，原因為其將提高集團之資產周轉率、為償還債務及一般營運資金產生額外現金流入及降低其負債比率，從而有助集團降低風險並實現長期穩定及健康發展。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】標普：今年內地樓市差過2008年 料銷售跌30%

【內房危機】據指鄭州召開重點房企項目情況匯報會議 包括世茂、融創在內的七家頭部房企優先幫助紓困

【分析｜碧桂園】拆解碧桂園系暴跌之謎 大行指配股勾起投資者「傷心回憶」

編輯：姚卓然