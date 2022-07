【清酒新世界@iM網欄】歳吉屋 suginomori brewery．六

在日文「百」是「Hyaku」,如果將多個百重疊起來就會變成「Byaku」,杉の森酒造除了是造酒的地方也是一個可以體驗100種住宿的地方,整個地方被稱為「BYAKU Narai」歳吉屋。

奈良井宿是日本中山道上最長的驛站,已有400年的歷史,至今仍保留著當時的遺跡,位於中山道第 69 站中段的驛站小鎮就被稱為「奈良井千軒」,其中杉の森酒造被命名為「歳吉屋」,也獲得「木曽五大銘柄清酒」的稱號。這個地方特別之處是融合了百年前的建築架構到現代的御宿體驗,除了歳吉屋,還有別館「上原屋」,相距大約就是5至10分鐘的路程。歳吉屋是造酒的地方,上原屋就是做曲物的地方了,上原屋以前被稱為「豊飯豊衣民宿」,前身原是江戶時代製造曲物工匠的居所。

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少?

說真的我覺得他們的logo十分有趣,當我仔細看這個御宿logo時,會發現裏面裡面藏著很多不同形態代表着「100」的字眼,比喻漢字形態的「百」,數字100對於這個地方來說有特別的意義,代表着100個房間還有100個人住在百年歷史的建築物裏,真的要說的話我想應該說不完,因為有100個可能,而且無限的可能希望能夠從遠古時代探尋這種住宿的理想之道再傳達給更多的100人。

如果選擇入住歳吉屋或許能夠觸發的百個故事,歳吉屋還會蒐集一百個地區的食材為入住的人準備當地有名的食物,這裏得到了過百人的體驗進行了過百種改良,歳吉屋主要是以日式御宿為主,所以裏面的建築架構跟200年前是一模一樣的。歳吉屋一共有12間客房,每一間都獨特而多樣,充分善用了整個歷史建築,客人能夠體驗這座建築的歷史及其無數的故事。歳吉屋提供的住宿與普通酒店不同,御宿支持及提供許多跟古老民居所獨有的獨特住宿體驗活動,而且將酒窖改成了餐廳,還可以參觀鄰近的酒造、酒類商店、溫泉設施等等。至於上原屋是比較洋式風格的御宿,結合了新舊設計和現代材料及設計的空間。

地址:長野縣鹽尻市奈良井 551

電話:0264-34-3001

官網:https://www.narai.jp/ja

▼ 點擊圖片放大

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界 @Chris Wong (汪廷謙)的文章請 按此

欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!