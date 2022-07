【千手公關@iM網欄】喫著咖啡看品牌故事 毫不做作的商業展覽

最近出席了由朋友精心打造的一個「展覽」,雖然是有商業元素,但一點也不做作。「雞仔嘜」,相信不會有人不識這個以內衣起家的品牌。內衣可以說是生活必需品,市面上有奢侈的,也有幾十元有交易的,豐儉由人。加上現時快流消費品盛行,競爭之激烈可想而知。

品牌選擇了在太平山街這個充滿文化氣息的小區做pop up,或許有人會覺得地鐵不到又不就腳,好像是偏遠了一點,其實這正正基於誰是你想開拓的目標觀眾? 要吸引那類人士的目光?想怎樣透過是次展覽再為品牌定位?帶出什麼訊息!?要知道對於這類家傳戶曉的品牌,很容易予人老氣丶老土的感覺。所以品牌也與時並進,除了內衣產品外,也擴張展到涵蓋其他休閒服飾, 而無論是公關或市場銷售方面,也不能一成不變,必須度度橋丶花花心思,突圍而出,除了固有客戶之外,更可以開拓新藍海!

筆者覺得是次pop up選址得宜,加上是在一個極具特色的咖啡店內,訪客可以一邊悠閒地喫咖啡,一邊看品牌故事和一些鮮為人知的冷知識; 這次還有特別同3位香港設計師合作的產品,把藝術、生活、科技及可持續環保意識結合,延伸雞仔嘜品牌基因至生活產品,會發熱的智能頸巾,以回收廢棄塑膠瓶再生紗線及零損耗生產的手機袋還有把舊衫再造製成花樽的DIY Kit。為增加互動性,品牌更舉辦提供不同小玩意包括寫心意卡送給自己或別人和T-恤工作坊等。

銷售歸銷售,要直接快速銷售,當然你可以選擇到崇光百貨人來人往處設置銷售推廣站,又或者在德福廣場把產品直接推給傳統家庭客,這種做法與是次在充滿文化藝術氣息的小區做pop up 並沒有衝突,因為品牌推廣又是另一回事,其效果並不是透過促銷可達到,更不是一朝一夕能見到成果,但與零售銷售卻可以做到相輔相成。是次pop up 店,對面是兩間小學,每天小朋友上學丶放學,與品牌的公關活動佈置相映成趣。

作者 _ 也許(馮加宜)簡介:

深公關人,曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業,身經百戰,加上天生充滿好奇心,愛玩、吃、愛探索新事情,希望透過文字與大眾分享所見所聞,也為未來公關人提供一點啟示。

