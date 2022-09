【裝修攻略@iM網欄】大慳中慳與小慳 買嘢點樣買得平靚正？

裝修戶主的自購項目,所需花費不比工程費低。今篇先講裝修慳錢的「 大慳中慳與小慳」 。

裝修慳錢有三個層次:

小慳:格價

格價,即同一件貨買到最平甚至不買。例如為了買較便宜的不銹鋼籃,格勻五金店、日本城、淘寶、特賣場、 IKEA ;或者把燈、掣蓋、 門鎖 、窗簾等「低預算高效益」的項目,在全面比較後買最便宜的。

常見格價伏:

花了大量時間獲得慳到錢的感覺,實際上效益不大。 最平的貨往往潛伏品質問題,戶主因不熟悉產品間之分別而中招。 放棄了一些長遠效益頗大的花費。

聽聽設計師怎樣說?

「很多戶主會自行選購大部分用料,但逐一格到盡需要大量時間,如戶主對建材認識不足,在格價過程中,容易買多 / 買少 / 買錯。如要換貨 / 補貨,額外的運輸時間會大大影響工程進度,所慳到的不多,甚至因小失大。此外,因對建材認識不足,格價時較容易買到次等、不耐用的貨品。由於裝修項目眾多,戶主實不宜在相對細的銀碼上花過多時間。事實上,一般家庭裝修十年內都不會重新大執,與其左慳右慳,倒不如著眼於怎樣創造更大價值,讓自己和家人在未來十年住得更方便舒適呢!」

中慳:代替品

比格價較高層次的慳是「選擇最合適的產品達到相同 / 更佳效果」。例如戶主不買價錢貴一倍的 E0 級零甲醛傢俬,改以光觸媒處理全屋,達到永久而安心的效果,又或者以現成櫃代替訂造櫃。

戶主容易被「訂造」二字誤導,以為訂造 = 高級。事實上,以同樣造價計算,訂造櫃不會比現成櫃質優。度尺訂櫃只是出於尺寸的考慮,或由於戶主沒時間大海撈針選購合尺寸又款式相配的現成傢俬。

大慳:新目標

能夠令戶主慳得最多的,是改變裝修目標。比如戶主發現原來收納空間多,反會降低生活質素,因而改變工程要求,令全屋感覺寬敞,這節省的不只是造櫃成本,還有日後居住的品質;另一例子是透過統一 全屋裝修風格 ,令整體感覺舒服及美觀度提升,取代不協調的花巧設計。

事實上,戶主如能充份了解自己的需要,並將所有決策圍繞自己的理想家居藍圖,已經慳了最大筆的錢。而「中慳」和「大慳」正是設計師的最佳「增值環節」。

小貼士:有些戶主喜歡與伴侶平分話事權:「呢度我話事、嗰度你話事」 / 「地板我話事、牆身你話事」,這樣做的話,會很容易因顏色和風格不統一把全屋效果弄巧成拙(想像父母為 BB 選名字,一人改一字,自然易出事)。

切記裝修要有統一風格和目的,不同項目要互相擴大功能而不互相抵銷。

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

