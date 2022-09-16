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【裝修攻略@iM網欄】大慳中慳與小慳 買嘢點樣買得平靚正？

名人薈萃 08:01 2022/09/16

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裝修戶主的自購項目，所需花費不比工程費低。今篇先講裝修慳錢的「大慳中慳與小慳」

 

裝修慳錢有三個層次：

 

小慳：格價

格價，即同一件貨買到最平甚至不買。例如為了買較便宜的不銹鋼籃，格勻五金店、日本城、淘寶、特賣場、IKEA；或者把燈、掣蓋、門鎖、窗簾等「低預算高效益」的項目，在全面比較後買最便宜的。

 

常見格價伏：

  1. 花了大量時間獲得慳到錢的感覺，實際上效益不大。

  2. 最平的貨往往潛伏品質問題，戶主因不熟悉產品間之分別而中招。

  3. 放棄了一些長遠效益頗大的花費。

 

聽聽設計師怎樣說？

 

「很多戶主會自行選購大部分用料，但逐一格到盡需要大量時間，如戶主對建材認識不足，在格價過程中，容易買多/買少/買錯。如要換貨/補貨，額外的運輸時間會大大影響工程進度，所慳到的不多，甚至因小失大。此外，因對建材認識不足，格價時較容易買到次等、不耐用的貨品。由於裝修項目眾多，戶主實不宜在相對細的銀碼上花過多時間。事實上，一般家庭裝修十年內都不會重新大執，與其左慳右慳，倒不如著眼於怎樣創造更大價值，讓自己和家人在未來十年住得更方便舒適呢！」

 

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

 

中慳：代替品

比格價較高層次的慳是「選擇最合適的產品達到相同/更佳效果」。例如戶主不買價錢貴一倍的E0級零甲醛傢俬，改以光觸媒處理全屋，達到永久而安心的效果，又或者以現成櫃代替訂造櫃。

 

戶主容易被「訂造」二字誤導，以為訂造=高級。事實上，以同樣造價計算，訂造櫃不會比現成櫃質優。度尺訂櫃只是出於尺寸的考慮，或由於戶主沒時間大海撈針選購合尺寸又款式相配的現成傢俬。

 

大慳：新目標

能夠令戶主慳得最多的，是改變裝修目標。比如戶主發現原來收納空間多，反會降低生活質素，因而改變工程要求，令全屋感覺寬敞，這節省的不只是造櫃成本，還有日後居住的品質；另一例子是透過統一全屋裝修風格，令整體感覺舒服及美觀度提升，取代不協調的花巧設計。

 

事實上，戶主如能充份了解自己的需要，並將所有決策圍繞自己的理想家居藍圖，已經慳了最大筆的錢。而「中慳」和「大慳」正是設計師的最佳「增值環節」。

 

小貼士：有些戶主喜歡與伴侶平分話事權：「呢度我話事、嗰度你話事」/「地板我話事、牆身你話事」，這樣做的話，會很容易因顏色和風格不統一把全屋效果弄巧成拙（想像父母為BB選名字，一人改一字，自然易出事）。

 

切記裝修要有統一風格和目的，不同項目要互相擴大功能而不互相抵銷。

 

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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