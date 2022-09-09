【裝修攻略@iM網欄】設計篇 網上裝修潮文小心看（6）

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關於裝修決策，網上有一篇頗紅的文章，叫《記住了啊！房子千萬不要這樣裝修》，點撃率過百萬。
本文會就那文章的首半篇逐一點評，讓戶主發覺原來網上看到的「列點式貼士」，常常都很片面。事實上，不同單位和居住習慣，有不同的合適裝修方式。好看、易讀、易消化的資訊，往往都比較廉價和表面。
今次分享設計篇。
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網文：將來打算要孩子的家庭，一定要算好尺寸，在床的旁邊預留放嬰兒床的位置
點評：如打算要孩子，不止要預BB床，問一問有孩子的人就知道。由工人房到閉路電視系統等等，能遺漏的東西多著呢！
網文：房間裡不實用的布置越少越好，早晚過時
點評：與裝修工程有關的布置才需減少，以擺設代替，就不怕看膩或過時。
網文：牆面頂角不做任何修飾也很漂亮
點評：不少單位完工後，天花的牆線彎彎曲曲。如對此有要求，應該一開始說明收貨標準。
一連六篇跟大家點評網上潮文，大家覺得如何？
與其吸收似是而非的片面貼士，不如有系統地學習相關建議背後的知識！想了解更多可以網上搜尋裝修學院「裝修防伏班」相關資訊呢。
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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。
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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）
欄名 : 裝修攻略