【裝修攻略@iM網欄】揀料篇 網上裝修潮文小心看（5）

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關於裝修決策，網上有一篇頗紅的文章，叫《記住了啊！房子千萬不要這樣裝修》，點撃率過百萬。
本文會就那文章的首半篇逐一點評，讓戶主發覺原來網上看到的「列點式貼士」，常常都很片面。事實上，不同單位和居住習慣，有不同的合適裝修方式。好看、易讀、易消化的資訊，往往都比較廉價和表面。
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今次分享揀料篇。
網文：地板顏色要略淺，不容易看到灰，廚浴地磚反而要略深，不容易發現到處都是頭髮，這樣才最耐髒
點評：磚用偏深色的或有紋理的，掉下的頭髮不顯眼，若是淺色拋光磚，差不多天天要打掃。不必擔心地板用深色會看到灰，廚房也不用特別選深色磚，你寧願看見髒立即處理（相對容易），還是看不見髒但感覺地板油膩？
網文：買任何東西時注意家裡面門的大小，別買好了搬不進去
點評：也要注意升降機的大小，如要拆門或現場造才放得進，更要考慮日後維修和更換的麻煩。
網文：漏電保護器和空氣開關一定要用名牌的
點評：凡不希望三五七年內更換的東西，一定要用好的牌子。電箱可以的話不要放在廳，因會阻礙傢俬貼牆，放在廚櫃不會不安全。
網文：多到市場走走看看，貨比三家永不過時
點評：走不同店舖的重點不在格價，旨在找出貴平產品的分別，和甚麼才真正符合自己需要。
小結論：與其吸收似是而非的片面貼士，不如有系統地學習相關建議背後的知識！想了解更多可以網上搜尋裝修學院「裝修防伏班」相關資訊呢。
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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。
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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）
欄名 : 裝修攻略