【裝修攻略@iM網欄】揀料篇 網上裝修潮文小心看（5）

關於裝修決策,網上有一篇頗紅的文章,叫《記住了啊!房子千萬不要這樣裝修》,點撃率過百萬。

本文會就那文章的首半篇逐一點評,讓戶主發覺原來 網上看到的「列點式貼士」,常常都很片面。 事實上,不同單位和居住習慣,有不同的合適裝修方式。 好看、易讀、易消化的資訊,往往都比較廉價和表面。

今次分享揀料篇。

網文: 地板顏色要略淺,不容易看到灰, 廚浴地磚 反而要略深,不容易發現到處都是頭髮,這樣才最耐 髒

點評:磚用偏深色的或有紋理的,掉下的頭髮不顯眼,若是淺色拋光磚,差不多天天要打掃。不必擔心地板用深色會看到灰,廚房也不用特別選深色磚,你寧願看見髒立即處理(相對容易),還是看不見髒但感覺地板油膩?

網文: 買任何東西時注意家裡面門的大小,別買好了搬不進去

點評:也要注意升降機的大小,如要拆門或現場造才放得進,更要考慮日後維修和更換的麻煩。

網文: 漏電保護器和空氣開關一定要用名牌的

點評:凡不希望三五七年內更換的東西,一定要用好的牌子。電箱可以的話不要放在廳,因會阻礙傢俬貼牆,放在廚櫃不會不安全。

網文: 多到市場走走看看,貨比三家永不過時

點評:走不同店舖的重點不在格價,旨在找出貴平產品的分別,和甚麼才真正符合自己需要。

小結論:與其吸收似是而非的片面貼士,不如有系統地學習相關建議背後的知識! 想了解更多可以網上搜尋裝修學院「 裝修防伏班 」相關資訊呢。

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

