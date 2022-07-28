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【ET開市直擊】美國議息結果揭盅 香港會否跟加息？（附Time code）

股市 11:19 2022/07/28

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美國議息結果揭盅，7月加息0.75厘，至介乎2.25至2.5厘，符合市場預期，儲局將計劃9月加碼縮表，儲局主席鮑威爾表示不尋常的加息幅度在下一次會議或許仍是合適，但重申不預期會陷入經濟衰退，市場解讀鮑威爾的言論偏鴿，刺激美股急升，道指一度急升574點，美股、港股議息後怎部署？香港會否跟加息？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

Time code
01：07 - 港股今日焦點速覽　
01：48 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：20 - 亞太股市早段市況速報
04：11 - 美國聯儲局加息0.75厘    隔晚市場向好
06：04 - 隔晚美股有共識向好     儲局沒市場預期般鷹
07：01 - 美國銷售數據回軟     市場預計通脹慢慢見頂
07：26 - 料聯儲局9月不會加息多於0.75厘     市場預計第四季起不加息
09：07 - 美國經濟衰退點睇？ 金融市場已當經濟衰退出現
11：45 - 美股似見底    留意未來半年走大橫行周期
12：40 - 美股科技股業績參考性增加    市場料第三季業績差
13：15 - 尋找業績合格符合預期、第三季預期較好的美股
14：03 - 美股宜出業績才部署美股    績後第2-3日後才買入
15：07 - 港股上日市況速覽+北水盤路
17：01 - 本港第四季「點都要跟加息」    有機會追加
17：45 - 如突然有利好消息     本港可不用追加息太貼
19：27 - 本港加息風險     第三季未必太影響港股
19：52 - 料恒指牛皮    留意內房消息會否好轉更重要
20：21 - 港股會走大橫行    比美股更悶
20：35 - 中資股盈利下調比美股落後一季    會拖慢港股走勢
21：10 - 加息後樓市點睇？ 料似日本、樓市悶局上落一成
22：07 - 精明投資者尋找「急放盤」    下半年樓市未至於太悲觀
23：33 - 加息對本港銀行股未必有利     除非突然通關
24：25 - 料港股走波幅     留意早2個月突破位可否趁後抽買入
24：45 - 科技股、生物科技股走勢更硬淨    
25：09 - 港交所 （00388） 低吸值博？
25：42 - 港股開市前市況速報
27：24 - ET個股推介：維達國際 （03331）
31：30 - 港股開市初段市況速報
31：35 - 消息股：新東方－S （09901） 、CEC國際控股 （00759） 、新疆新鑫礦業 （03833） 、北京首都機場股份 （00694） 、捷榮國際控股 （02119）
32：55 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 現價買仲有冇上升空間？受惠加息嗎？滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 績後會否見光死？
34：40 - 觀眾問股：碧桂園 （02007） 未有貨    急插完後現價買值唔值博？
36：25 - 觀眾問股：港交所 （00388） 月初366元買入    應該沽貨還是繼續持有？
38：50 - 觀眾問股：美股係咪要複製70年走勢，下半年反彈25%
39：44 - 觀眾問股：Enphase Energy（ENPH.US）業績確定性比Tesla（TSLA.US）更高    增長快擴展至歐洲市場可繼續Strong hold等破頂？
43：22 - Enphase Energy（ENPH.US）現價可追入？
44：20 - 觀眾問股：Alphabet（GOOG.US）、Amazon（AMZN）分別約130美元有少量現貨   應該溝貨定係等？中長線投資入貨價及目標價多少？Tesla
（TSLA.US）現價可入嗎？已經錯過了機會？
46：28 - Microsoft（MSFT.US）玩會計數目令業績靚
52：55 - 觀眾問股：高通（QCOM）前景點睇？145美元有貨仍可再上？
54：31 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 轉香港為主要上市地應短炒還是長揸？ 先後於238元，193元，138元買入，應否在100元溝貨？
59：08 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 20元有貨上望多少？
1：00：28 - 觀眾問股：車股5揀1：比亞迪 （01211） 、蔚來 （09866） 、General Electric（GE.US）、Tesla（TSLA.US）、Rivian（PRIVN.US）
1：02：15 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 現價買可上望4元？
1：04：00 - 港股開市初段市況速報
1：04：25 - 財經日誌提提你

*美國加息對樓市影響多大？重溫《ET財智Talk》經絡按揭曹德明預測本港何時加P*

*美國加息議息結果揭盅   本港隨時加P樓價點睇？重溫《開市追揸沽》*

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欄名 : ET開市直擊

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