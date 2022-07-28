【配股】協鑫新能源挫近兩成　折讓近20%配股淨籌3.1億元　完成後不再是協鑫科技附屬公司

▲ 【配股】協鑫新能源折讓近20%配股淨籌3.1億元 完成後不再是協鑫科技附屬公司

協鑫科技 （03800） 、協鑫新能源 （00451） 聯合公布，賣方協鑫科技的全資附屬公司、協鑫新能源及配售代理訂立配售協議，擬以先舊後新方式配售2275萬股協鑫新能源股份，相當於經擴大已發行股本的9.74%，配售價每股0.138元，較協鑫新能源上日收市價0.172元，折讓約19.77%，籌約3.14億元。

協鑫新能源低開14.5%，報0.147元創近兩個月低，其後跌幅擴大至逾2成，低見0.132元，收報0.138元，跌19.8%，成交近4.6億元；協鑫科技亦跌1.9%，收報3.55元。

所得款項淨額約3.1億元，協鑫新能源集團擬將90%用於支持與天然氣、液化天然氣及綜合能源項目管理業務相關的投資及研發成本，及開發其他能源領域的運維服務，10%用作一般營運資金。

完成後，協鑫科技透過賣方持有的協鑫新能源股份，將由49.2%降至44.44%，協鑫科技於協鑫新能源減持的股權被視為協鑫科技視作出售其於協鑫新能源的股權。協鑫新能源將不再為協鑫科技的附屬公司。因此，協鑫新能源集團的財務業績將不再合併計入協鑫科技集團的財務報表。協鑫科技集團預計，自該等交易中錄得未經審核虧損約6.04億元人民幣。

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責任編輯︰梁浩碩