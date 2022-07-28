▲ 【業績｜啤酒股】百威亞太中期溢利增24% 不派息

啤酒股百威亞太 （01876） 公布，上半年收入增加2.7%至34.5億美元，純利為6.25億美元，按年增24%，不派息。單計第二季，集團收入18.2億美元，按年減少1.6%，純利3.23億美元，按年增19.6%。

期內，集團毛利率跌227個基點至50.7%，銷售成本升7.7%至17億美元。集團首席執行官及聯席主席楊克表示，隨着中國第二季度的市場狀況逐月改善，韓國及印度亦錄得強勁表現，在經營環境改善下，集團在6月季末時實現了較佳的業績。

集團指，中國地區上半年銷量下跌5.5%，而每百升收入則增加2.4%。因此，收入下跌3.2%，主要是因於3月中旬至5月加強新冠疫情管控措施，使總銷量於上半年下跌1.4%至45.2億公升啤酒，但被韓國及印度的強勁表現所部分抵銷。

就中國渠道調整的情況（包括夜場及餐廳），於4月達到頂峰，並於5月至6月逐漸放寬，並見情況逐月好轉。在6月時，集團銷量回復並錄得高個位數增長，同時高端及超高端產品組合提升至雙位數增長。最後，集團銷量及收入於第二季度分別下跌6.5%及4.9%。

至於韓國方面，收入錄得雙位數增長，經營環境在上半年持續改善，餐飲渠道的所有限制措施現時均已取消，並在餐飲渠道及零售渠道的市場份額均有所增加，每百升收入錄得高個位數增長，主要受惠於凱獅和HANMAC等核心品牌的價格提升7.7%。

同時，韓國於2022年第二季度，為全國性品牌凱獅推出第一款小麥啤酒「Cass White」，消費者反應理想。這款創新產品為凱獅母品牌帶來正面的光環效應。

而印度地區的高端及超高端產品銷量合計較去年增加一倍，主要是比較基礎較低之故。

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編輯：姚卓然