【META業績】Meta首錄收入下跌、本季指引遜預期盤前跌5%　朱克伯格預告更改fb、IG貼文推送方式

▲ 【META業績】Meta首錄收入下跌、本季指引遜預期 朱克伯格預告更改fb、IG貼文推送方式

Facebook母企Meta（美：META）公布截至6月底止第二季業績，季度收入288.22億美元，按年跌1%，略低於預期的289.4億美元，也是Meta上市以來首次錄得收入按年下跌。Meta上季每股盈利按年32%至2.46美元，未及預期的2.59美元。Meta最新指引，預估第三季收入260億至285億美元，低於預期的305億美元，較第二季再跌1.1%至9.8%。

Meta盤前股價跌5%至161.05美元。

朱克伯格：Facebook、Instagram動態消息將大增用戶未有追蹤的內容 分析：恐損投入度

Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）在分析員會議中表示，美國似乎已進入經濟下行周期，將對數碼廣告行業有廣泛影響，而今季情況似乎較上季度更差。

朱克伯格同時指出，Facebook、Instagram等社交媒體的演算法將有重大改善，會向用戶推送更多他們未有訂閱或跟隨的內容。他表示，目前在Facebook約有15%的動態消息（Feed）來自用戶未有追蹤的帳戶，而Instagram 比率更高，預告未來數年有關比率將會增加逾一倍。他形容：「這是我們業務最大規模的轉型之一」。

近年時有批評，社交媒體內容令用戶留在「同溫層」助長社會兩極化，Meta最新預告一方面可能潛在回應有關問題，但有分析師指出，Meta廣告收費下降但總收入大致維持，反映平台推送更多廣告，最新做法可能令用戶投入度（engagement）下跌。

Meta上季元宇宙相關收入增48% 只佔集團收入不足2%

其他財務和營運指標上，Meta上季廣告收入281.52億美元，按年跌1.5%，被視為集團「元宇宙」業務的實景研發室，分部收入4.52億美元，按年升48.2%，但錄得28億美元虧損。

Meta 日活躍用戶19.7萬，超預期的19.6萬，按年增3%。月活躍用戶29.3萬，低於預期的29.4萬，按年增4%。每戶平均收入98.2美元，低於預期的98.3美元。

Meta股價第二季跌27%，今年以來跌50%，突顯投資者對Meta前景的憂心，主要是因為蘋果去年更新iOS私隱政策，限制Meta精準營銷，以及經濟欠佳削減企業的廣告預算，加上第三季度收入預測令人失望，理由是宏觀不確定性持續。

Reels應對TikTok挑戰 朱克伯格：廣告商未習慣

面對新興TikTok的短片社交平台，Instagram推出類似形式的Reels，但朱克伯格最新承認，廣告商未習慣Reels的廣告模式，另一方面Reels轉移現有用戶的使用習慣。他強調，Reels目前廣告收入一年可達10億美元，也是未來的增長來源。

另外，隨Meta營運總裁Sheryl Sandberg宣布今年9月退任，她最後一次出席集團季績會議。

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記者：譚志偉