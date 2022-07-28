【META業績】META續睇淡第三季收入　盤後股價跌4%

Facebook母企Meta（美：META）公布截至6月底止第二季業績，收入288.22億美元，按年跌1%，稍遜預期的289.4億美元；每股盈利2.46美元，按年跌31.9%，遜預期的2.59美元；純利66.87美元。預估第三季收入260億至285億美元，低於預期的305億美元，較第二季再跌1.1%至9.8%。盤後股價跌4%。

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按收入分類，廣告收入281.52億美元，按年跌1.5%。實景研發室收入4.52億美元，按年升48.2%，不過仍錄得28億美元的虧損。

日活躍用戶19.7萬，超預期的19.6萬，按年增3%。月活躍用戶29.3萬，低於預期的29.4萬，按年增4%。每戶平均收入98.2美元，低於預期的98.3美元。

Meta股價第二季跌27%，今年以來跌50%，突顯投資者對Meta前景的憂心，主要是因為蘋果去年更新IOS私隱政策，限制了Meta追蹤用戶的能力，以及經濟欠佳削減企業的廣告預算，加上第三季度收入預測令人失望，理由是宏觀不確定性持續。並預期實景研發室的收入亦低於第二季。

創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）在分析師電話會議表示， 公司一直大力推動類似TikTok短視頻的Reels，但Reels的收入不如Instagram Stories等其他產品。意味產品得不到廣告商的重視。而 facebook表現欠佳，跟隨Snap 及 Twitter的步伐。

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▲ 【META業績】META收入跌1%至288億美元

記者：譚志偉