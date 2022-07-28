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【美國加息】聯儲局加息0.75厘、美息升至2018年底後的最高水平　鮑威爾：加息速度取決於數據

股市 09:20 2022/07/28

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美國聯儲局連續第二次加息0.75厘，符市場預期，是1990年代以來，最嚴厲的連續加息措施，將聯邦基金利率上調至2.25至2.5厘區間，為上次加息周期即2018年底後的最高水平，並會按計劃在9月加碼縮減資產負債表，每月縮減上限將增至950億美元，以遏抑通脹。市場預期下次加息0.5厘的機會率較高。

儲局主席鮑威爾表示，加息速度取決於數據，但不尋常的加息幅度在下一次會議或許仍是合適，在某個時候放慢加息步伐可能是合適的。他又指，儲局已迅速採取行動，令利率達至中性，如有需要，將毫不猶豫加大行動。

鮑威爾：今年經濟增長將會放緩或在低位一段時間

鮑威爾亦提到，雖然部分大宗商品價格回落，但早前原油及其他商品因俄烏戰爭而飈升，推高了汽油及食品價格，帶來額外通脹壓力。他重申，今年經濟增長將會放緩，或在低位一段時間，但不預期會陷入衰退。

按儲局聲明指，9月起國債的每月縮減上限將由300億升至600億美元，抵押貸款支持證券（MBS）的每月縮減上限由175億升至350億美元，措施被市場稱為量化縮緊，是影響金融狀況的另一種機制。

俄烏戰爭造成巨大的經濟困難 施加額外通脹壓力

是次利率決定全部委員一致通過。儲局在聲明中表示，近期支出及生產的指標放緩，但就業仍然強勁，以及失業率維持低位。通脹居高不下，反映疫情、更高的食品及能源價格及更廣泛的價格壓力造成供求不平衡。而且，俄烏戰爭造成巨大的經濟困難，施加額外的通脹壓力，委員會將高度關注通脹，以及致力令通脹回到2%的目標。

聲明重申，委員會將持續監察接下來經濟前景的資訊，若出現阻礙儲局實現目標的風險，準備好適當地調整貨幣政策立場。

責任編輯：李勝君

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