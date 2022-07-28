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【開市9點半】美團非執董沈南鵬年內密密沽貨套174億　仍持281億元大貨

股市 06:51 2022/07/28

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美團  （03690） 非執董沈南鵬主理的紅杉資本上周在3個交易日繼續沽貨，出貨約654.3萬股美團，合計涉及12.4億港元，每股平均作價188.85元。減持大事，但紅杉資本年內多次減持美團，合共減持約1.1億股，累計套現約174.1億元。

最新資料顯示，以沈南鵬名義持有的美團股份仍有約1.48億股，相當於同類別股份2.69%。以現價計，貨值約281億元。美團今年平均股價181.66元，較去年低225.4元低19.4%。

另外，九龍倉集團 （00004） 發盈警，預期截至6月底止，上半年盈利按年下降接近100%，去年同期則錄得盈利10.38億元。九倉解釋，主因集團的投資及發展物業的重估出現未變現虧損所致。

公司指，集團的整體財政、業務及經營狀況仍然穩健。

重點新聞：

1.【美團3690】沈南鵬主理紅杉資本再沽約12億港元美團股份　年內已套逾170億元

2.【盈警】九倉料上半年盈利幾乎全失　受累物業重估帶來未變現虧損

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球及中國石油化工股份

 

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