【人才難求】5招滿足員工期望　增加員工體驗

在疫情等不確定因素的影響下，香港近年出現人才流失 ，為企業增添營運壓力。根據香港總商會的一項調查結果顯示，近期的移民潮導致技術人才流失，當中 38% 的受訪企業認為員工移民離港而受到較負面影響，所以企業需要改變保留人才的思維和策略。



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根據甲骨文發佈 AI@WORK 的一項全球研究亦發現，超過 78% 的亞太區受訪者在個人生活及職場感到迷惘，但當中 90% 的人們相信自從疫情爆發而來，他們對成功的理解及定義已發生轉變。同時，88%的區內受訪者認為科技能公正地協助他們的職場發展。

為應對人才流失的問題，企業需要更全面地吸引和保留人才，加強人性化的人力資源管理。企業需要更有規劃了解每位員工的需求、目標和完成工作的方式。若企業希望提高生產力和滿意度，他們需給予員工個人化的體驗例如 Oracle ME 提供全方位員工體驗平台，以滿足持續變化的員工需求，亦可幫助員工提高生產力。

甲骨文的調查發現，員工分享幾種方法令企業更能支持他們，包括：「更個人化的經歷」、「給予指導」及「保持溝通」，我建議以下五種方法提升及滿足不斷變化的員工期望和需求。

1.因應員工個性及情境，提供分步指導令員工工作表現更見成效：企業可通過個人化的分步指導簡化複雜工作流程，協助員工完成個人及工作目標，例如：入職、探索職業機會、轉移到新工作崗位或管理團隊薪酬等活動。企業可以引導員工完成精密工作提高生產力，並建立互信環境以提高人才保留率。通過數據了解與員工相關目標、培訓再加以分析及衡量，作出明智的決定。此外，人力資源部門可為不同國家或地區的員工完成審查，以確保晉升符合企業要求。 通過分析，經理可以根據該地區的工作薪酬水平確定適當的薪酬安排。

2.有效溝通－收集員工意見：亞太區 86% 的員工不滿意雇主在職場所提供的支援，91% 的人認為企業應採取更多行動聆聽員工需求。良好的溝通機制可加強員工對企業的認同，從而提升工作效率，增強企業的競爭力。有效和雙向的溝通渠道可加強管理層及員工之間的關係並改善員工福利及職涯規劃。管理層可透過問卷留意彼此的情緒，以此改善員工福利，例如提供恩恤假、反饋或慶祝重要時刻等。人力資源管理部門更可以利用企業內的每次互動，締造更好的員工體驗及協助企業提升員工參與度。

他們亦可透過解決方案整合員工資訊、關鍵洞察分析、工作流程及員工偏好，為每位員工提供『個人化體驗』。為企業提供新的方式來收集員工聲音，增進溝通，並支援和發展混合工作模式。



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3.跟進員工職涯規劃：培養員工職場技能是企業不可或缺的範疇。企業可以透過人力資源解決方案，讓人力資源部門設計通訊方式、傳送訊息、監察和評估通訊成效，並且與內部人力資料連結，從而制定更個人化的通訊。例如，企業可以透過方案跟進入職數年仍未參與培訓的員工，為他們提供更多合適課程。

4.遙距工作期間培養員工歸屬感：很多企業開始採用遙距或混合工作模式，但更靈活的工作方式難以保持員工間的互動和歸屬感。企業除提供溝通平台予員工遙距協作，亦可以透過科技協助員工建立更深厚的關係，例如，企業可以建立詳細的人力資源目錄和企業架構圖表，讓員工能迅速了解其他員工的職涯技能及規劃，甚至了解他們的興趣和工作經歷，令員工更容易找出彼此的共通點，達到強化員工關係的目的。

5.部署服務中心，令員工能迅速獲得協助：員工日常工作流程中不免會遇到各種與企業相關的疑問，但自行尋找內部文件既低效率，員工亦有可能接觸到敏感資料。企業可以部署內部服務中心，例如 Oracle HR Help Desk，以語音聯絡協助人員，確保每個員工可快速使用個人化的 HR 服務，讓員工能根據問題迅速找出解決方法。此外，企業團隊可以翻查員工搜尋紀錄了解他們的困難，繼而優化幫助中心內容，令企業運作能更流暢。