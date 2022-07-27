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【業績】綠城管理去年純利按年升33%　政府代建分部收入按年升逾73%

股市 22:46 2022/07/27

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綠城管理 （09979） 公布，截至今年6月30日止6個月，期內收入按年升16%至12.58億元（人民幣，下同），按年增加16%，期內純利更按年升33%，至3.6億元，每股盈利0.19元，不派中期息。

上半年內地代建項目達390個

公司上半年毛利達6.35億元，按年增長23.7%；期內綜合毛利率按年上升2.9個百分比，至50.4%。收入來自三類業務：包括商業代建、政府代建及其他服務。其中以政府代建服務增長最快，收入按年上升73.5%，至3.81億元，佔總收入佔比亦由20.4%，升至30.3%。

截至今年6月底止，公司於內地28個省、直轄市及自治區的107座主要城市擁有390個代建項目，合約項目總建築面積94.3百萬平方米，按年升12.3%；在建面積44.8百萬平方米，按年增長2.7%。

另外，報告期內公司經營活動現金淨流量達3.63億元，集團無負債且現金流充足。

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編輯：葉志偉

 

 

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