疫情刺激食品需求 阿信屋母企去年度多賺23%

連鎖超市阿信屋營運商CEC國際(00759)宣布，去年度多賺23%至3,988萬元，毎股派末期息1仙。期內零售業務分部收益19.2億元，較前年度下降約5.1%。分部毛利及毛利率則分別為6.7億元及35.2%，均優於去年度同期之表現。分部毛利率改善主要受惠於市況於回顧年度內首9個月生活復常，毛利較高之類別包括休閑食品、飲品及酒類等的銷量逐步回升，採購團隊亦於同時增加有關類別之採購量及品種數目以迎合市場需求。至於米糧、蛋類、副食品以及急凍食品等於疫情肆虐期間需求激增之商品類別，管理層則採取相對往年較高的存貨量以預備新冠疫情忽然反彈所帶來的急性需求增加。

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759阿信屋於回顧期內未有擴充分店網絡規模，管理層根據各分店的經營實績以及市場租金水平制定續約決定。於2022年4月30日，759阿信屋分店總數目為172間，分店總數淨減少2間，其中新開業9間，結束11間。

CEC國際表示，商貿區的舖位租金受經濟環境影響而有所回落。隨著市民生活漸漸復常，企業已陸續取消員工在家工 作安排，故此商貿區重現暢旺氣氛。759阿信屋未來將會著力於在商貿區尋找更多合適分店舖位，調整商品組合重新聚焦零食、休閑食品以迎接後疫情時代的到來。

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