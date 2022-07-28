【本港息口】富邦上月已上調新客H按鎖息上限　暫無計劃再進一步調整

▲ 富邦銀行執行副總裁兼零售銀行部主管葉嘉敏稱，上月已上調新客H按鎖息上限，暫無計劃再進一步調整。

美國加息下「H加1.3厘」按揭息口觸及封頂位，富邦銀行執行副總裁兼零售銀行部主管葉嘉敏稱，未有計劃調整最優惠利率（P），但上月已上調新客H按鎖息上限，是市場上首間加封頂息的銀行，暫無計劃再進一步調整。

美國今個加息周期累計加息3次共1.25厘，葉嘉敏指倘P短時間不變，會對該行造成一定壓力，但加P時間會因應市道及同業調整情況而定。她續指，上半年該行樓按業務增長理想，縱使加息對整體樓按市場料有影響，仍期望下半年該業務可取得一定增幅，目標是活躍於二手樓轉按市場。即使美國已展開加息一段時間，但她透露該行轉按業務動能仍理想，因轉按客戶息口敏感度低於一手樓按揭客戶。

力推存款優惠帶動下，富邦上半年個人客戶存款取得逾一成增長，中小企與樓按貸款也增長理想。在新一輪推廣活動與「Fubon GO」的客戶基礎下，葉嘉敏對下半年存款增長看法正面。惟她承認，存款與貸款下半年要取得雙位數百分比增長均具挑戰性，因存款增長受之前的高基數效應限制，且客人主力敍造息率較吸引的6個月、12個月長天數存款，而貸款增長則料受拆息上升影響。

逆市下於太古城重開分行

富邦逆市下重新於太古城開設分行，並加入ESG（環境、社會和企業管治）元素，包括綠化天然植物牆，是該行首間「綠色分行」，未來也不排除會增設更多「綠色分行」。富邦現有共17間分行，葉嘉敏表示倘再有合適鋪位，不排除再調整現有網點，也有檢視個別地區如將軍澳是否有適合選址。

富邦去年中推出「Fubon GO」服務，冀開拓年輕客戶群，葉嘉敏指市場反應理想，至今上客量達六位數。她透露，「Fubon GO」客戶群與分行客戶群截然不同，後者40歲或以上人士佔大部份，處理的銀行服務主要為辦理存款及理財服務。除「Fubon GO」外，該行未來將進一步優化主打服務舊客的網上理財應用程式，又指疫情推動下，網上理財交易量去年至今已增加逾倍。

對下半年零售銀行業務樂觀

疫下富邦上半年曾有三分一分行關閉，連同信用卡收單業務期內也受影響，都累及該行期內零售銀行業務，但預計按年仍有近雙位數百分比增長。展望下半年，葉嘉敏對零售銀行業務看法樂觀，因港人已適應與疫情共存，且過去10年港人財富積累大，兼本港有望重新通關。她又指，5、6月起更多零售商戶開始拓展業務，消費券亦帶動該行信用卡交易。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球及中國石油化工股份

相關文章：

【幻愛主角】富邦推新廣告帶出「正向」品牌定位 劉俊謙及蔡思韵情侶檔主演

【下半年展望】富邦潘國光：恒指料先低後高 下試19000點後年底重上25000點

【富邦 x 鏡仔】Mirror成員Stanley + Frankie + Alton助推Fubon GO 新客開戶享高達2888元獎賞及「鏡仔」禮物

記者：余倩敏