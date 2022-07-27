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【MPF】駿隆：強積金7月負回報0.5%、人均蝕1154元　年初起人均虧蝕33445元

Hot Talk 22:22 2022/07/27

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據駿隆數據，強積金7月負回報0.5%，期內人均蝕1154元。

駿隆公佈7月份強積金表現，期內整體強積金回報為負0.5%，人均蝕1154元。年初起計，強積金錄負回報12.9%，人均虧蝕33445元。

按資產類別劃分，強積金股票基金上月回報為負1.6%，固定收益基金回報僅升0.1%，混合資產基金回報升0.5%。年初起計，股票基金負回報15.6%，固定收益基金負回報3.6%，混合資產基金也錄負回報14.8%。

單計港股基金及大中華股票基金，7月回報分別為負5.8%及負5%，前者年初至今累計跌幅為14.8%，後者累計跌幅20.1%。

駿隆指，7 月份能源及食品價格有回落趨勢，令歐美股市信心回溫，惟中港股票基金受中國購房者拒繳房貸風波影響錄負回報。駿隆預期，市場約3至6個月內表現會較波動，或有較大跌幅或升幅，預期市場升跌會受美國加息速度、環球通脹升溫、俄烏戰爭演變、中國疫情及地緣政治發展等影響。

駿隆建議，較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，以減低資產虧損機會。至於投資年期較長的強積金成員，則可考慮轉入股市，作中長線退休投資。

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責任編輯：余倩敏

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