【業績｜零售股】CEC國際去年純利按年升23%　759阿信屋將重新聚焦零食

759阿信屋母公司CEC國際 （00759） 公布，截至去年4月30日止，去年全年收入按年下跌4.5%至20.1億元，期內純利則按年升上升23%，至3988萬元。

零售業務毛利率上升

零售業務仍然是公司主要收入來源，佔95.7%，較2021年下跌0.6個百分點，電子元件製造業務分部則貢獻4.3%收入，較去年上升0.6個百分點。期內零售業務分部收益雖按年跌5.1%，惟分部毛利率則升至35.2%，較2021年度升2.4個百分點，主要受惠毛利較高之類別包括休閑食品、飲品及酒類等的銷量逐步回升。

集團指，以目前分店分佈，再於住宅區尋找商舖大肆拓展的潛藏空間有限，而且民生舖位租金因近年競爭激烈導致居高不下，相反商貿區的舖位則受 經濟環境影響而有所回落。隨著市民生活漸漸復常，企業已陸續取消員工在家工作安排，故此商貿區重現暢旺氣氛。759阿信屋將於未來著力於在商貿區尋找更多合適分店舖位，調整商品組合重新聚焦零食、休閑食品以迎接後疫情時代的到來。

公司期內分店總數目為172間，按年減少2間，銀行提供之借款總額亦按年降低85.8%，至1838萬元。

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編輯：葉志偉