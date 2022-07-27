  • 31°C
香港時間 : 2022727日 (三) 22:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】洪九果品傳周四起預路演下周招股　集資最多23億

股樓投資 21:59 2022/07/27

分享：

分享：

內地水果銷售企業重慶洪九果品已通過港交所上市聆訊，並有傳將於周四（28日）開始預路演，下周建簿招股，擬集資約2至3億美元（約15.7億至23.55億港元）；獨家保薦人為中金。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

    點擊圖片放大
    +15
    +14

洪九果品專注於主要原產於中國、泰國及越南的優質水果的全產業鏈運營，提供核心共49種品類的水果產品組合。公司亦專注發展在內地市場份額提升迅速且高貨值的果品種類，根據灼識諮詢的資料，按2021年的銷售收入計，公司為中國最大的榴蓮分銷商， 以及火龍果、山竹及龍眼的前五大分銷商。

根據洪九果品初步招股書顯示，阿里巴巴（09988）持有重慶洪九果品8%的股權。

同場加映：【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
集資 IPO 港股

下一篇文章

【新股IPO】檸萌影視傳於本周五招股 擬集資4.7億 騰訊持股近19.8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】做政府工「懶慣」難轉會私企？打工仔意見分歧 同外面社會脫節VS有料去邊都得
【職場熱話】做政府工「懶慣」難轉會私企？打工仔意見分歧 同外面社會脫節VS有料去邊都得
【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化
【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化
【夏日賞賞你】旅發局第二批4.3萬份獎賞7.28起可領取 75折買水上樂園門票 25折購樂高®探索中心套票
【夏日賞賞你】旅發局第二批4.3萬份獎賞7.28起可領取 75折買水上樂園門票 25折購樂高®探索中心套票
昇悅居業主「驚青」劈價135萬賣樓　同類三房一年跌價逾一成
昇悅居業主「驚青」劈價135萬賣樓　同類三房一年跌價逾一成
碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元
碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款