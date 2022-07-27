【新股IPO】洪九果品傳周四起預路演下周招股　集資最多23億

內地水果銷售企業重慶洪九果品已通過港交所上市聆訊，並有傳將於周四（28日）開始預路演，下周建簿招股，擬集資約2至3億美元（約15.7億至23.55億港元）；獨家保薦人為中金。

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洪九果品專注於主要原產於中國、泰國及越南的優質水果的全產業鏈運營，提供核心共49種品類的水果產品組合。公司亦專注發展在內地市場份額提升迅速且高貨值的果品種類，根據灼識諮詢的資料，按2021年的銷售收入計，公司為中國最大的榴蓮分銷商， 以及火龍果、山竹及龍眼的前五大分銷商。

根據洪九果品初步招股書顯示，阿里巴巴（09988）持有重慶洪九果品8%的股權。

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記者：張以正