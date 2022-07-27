【數碼轉型】SD-WAN解決方案　簡化網絡的複雜性及降低營運成本

香港電訊今日公布，於2021年度SD-WAN優秀評選中，獲中國信息通信研究院(中國工業和信息化部直屬科研事業單位)，頒發SD-WAN+雲網融合優秀服務獎，成為首家取得該獎項的香港服務商。



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該公司的SD-WAN解決方案，主要是結合雲端技術，簡化網絡的複雜性及降低營運成本，迎合於不同地點設有辦公室及分行企業的需要。配合Managed Secure Access Service Edge服務（「Managed SASE」）下，其綜合解決方案可無縫配置額外的網絡安全功能至以雲端為基礎的架構上，提供端對端的保護。

如為周大福珠寶集團設計及採用SD-WAN解決方案，在該集團於內地的6,000多間分店（當中超過2,700間分佈三線及以外城市）應用，更支援分店內基於雲端的智慧零售應用程式。香港電訊亦開發了一個流動應用程式，以便聘用及管理逾10,000名工程人員，確保可於短時間內快速及簡單安裝SD-WAN服務。於整個項目期間，曾在一天之內為超過100間分店完成安裝SD-WAN網絡。

去年，香港電訊亦為營業額超過90億元人民幣的內地速凍食品集團安井食品集團，提供一站式的SD-WAN託管解決方案，助其實時監察數據傳輸、簡化網絡管理及降低成本。

責任編輯：梁巧恩