【新股IPO】檸萌影視傳於本周五招股 擬集資4.7億 騰訊持股近19.8%

引述外電報道，騰訊（00700）有份投資的檸萌影視將於周五（29日）建簿招股，預計資約6000萬美元（約4.7億港元），聯席保薦人為中金及摩根士丹利。

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成立於2014年的檸萌影視，若以2021年收入計算，公司在所有中國劇集公司中排名第四。截至最後實際可行日期，檸萌影視合共製作及發行17部劇集，當中15部由其擔任牽頭或獨家投資人及執行製片人，包括《三十而已》、《扶搖》等。公司自成立以來引入多輪投資，騰訊先後參與公司的首輪、第二輪及第三輪投資，在公開發售前騰訊合共持有19.78%股權。

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檸萌影視上周已通過上市聆訊，根據其初步招股文件顯示，公司今年3月底止首季收入達4.7億元人民幣，按年增長近8.8倍；淨虧損則由去年同期的1,192.8萬元人民幣，收窄至212.3萬元人民幣。

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記者：張以正