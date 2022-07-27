【業績｜教育股】新東方第四季虧損增3倍至1.9億美元

▲ 【業績｜教育股】新東方第四季虧損1.9億美元 料今季收入達6億美元

新東方 （09901） 公布截至5月31日止第四季業績，收入5.24億美元，按年跌56.8%，主要受政策而終止K-9課後輔導業務影響，股東應佔虧損為1.9億美元，虧損較去年同期擴大3.16倍。

新東方料首季收入介乎6.41億美元至6.8億美元之間，按年倒退48%至51%。

新東方全日跌4.9%，報18.66元。

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新東方主席俞敏洪：出國考試及資咨詢收入增6%及16% 料新財年新業務將產生客觀收入

新東方董事會執行主席俞敏洪表示，主要業務出國考試準備和出國諮詢業務，收入按年增長6%及16%，而針對成人及大學生的國內考試準備業務按年升約30%。非學術類輔導於逾50個城市開展、智能學習系統及設備在60個城市採用，料遊學與研學、教材及數字化智能學習解決方案等新業務能從下個財政年度起產生客觀收入。

新東方首席執行官周成剛：「東方甄選」獲數千萬訂閱者

新東方首席執行官周成剛表示，學校及學習中心期內總數減至744間，較前季減少103間，學校總數107間。新東方在線本財年，成立電商平台「東方甄選」，同時亦在抖音等一些著名的短視頻社交平台作試點，開展直播活動。東方甄選取得顯著進展，獲數千萬訂閱者和會員認可。

新東方首席財務官楊志輝：上財年已消化停學習中心的開支

新東方執行總裁兼首席財務官楊志輝表示，集團現金及現金等價物、定期存款和短期投資合計金額約為42億美元。大部分因關停學習中心的租約終止和裁員產生的額外支出，大部分於2022財年已消化。

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記者：宋佩恩