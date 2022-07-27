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【美國加息】著名對沖基金創辦人Bill Ackman：聯儲局將維持高利率更長時間

環球政經 19:17 2022/07/27

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聯儲局議息在即，美國著名對沖基金Pershing Square 創辦人、億萬富翁阿克曼（Bill Ackman）周二（26日）在Twitter上表示，高通脹對美國經濟構成最大威脅，料聯儲局將在更長時間內維持較高的利率以抑制通脹。 

阿克曼稱，高通脹是美國經濟面對的最大風險，而不是加息，因為高物價水平對消費者和企業信心造成壓力。

阿克曼認為，「聯儲局明白這一點，因此我預計主席鮑威爾（Jerome Powell）將表現出鷹派決心，不僅要在更長時間內維持較高的利率，還要對最終利率將高於3.4%持開放態度。」

【同場加映】青姐話：靜市何時了 指數落多少？

美國當前利率水平為1.50%至1.75%，市場普遍預計聯儲局周三（27日）將再加息0.75厘至2.25%壓2.50%。

有部分華爾街人士預計，聯儲局將轉向支撐經濟增長而不是對抗通脹，因為更高的利率會對經濟造成壓力。但阿克曼警告，這樣的預期將削弱聯儲局與通脹的鬥爭，並迫使其進一步收緊貨幣政策，「市場越相信局聯儲將立即改變方向，加息對緩和通脹的效果就越差，使聯儲局將加大加息幅度。通貨膨脹已經深入經濟中，是每個美國人的頭等大事。」

【延伸閱讀】大和下調恒指本年目標至24500點 推薦3大主題12隻首選股　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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