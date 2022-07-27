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【內房危機】標普：今年內地樓市差過2008年　料銷售跌30%

股市 19:08 2022/07/27

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標普：今年內地樓市差過2008年　料銷售跌30%

內地房地產爆出違約潮後，出現多地業主「抱團停貸」，多重負面因素疊加下，為房企現金流的主要來源、房屋銷售帶來沉重壓力，未見明顯好轉。評級機構標普表示，預計今年內房地產銷售按年跌約30%，較2008年金融危機時更差，當時內房銷售為下滑約20%。

近月內地多個地區爆出業主因爛尾樓而停止支付按揭，進一步為疲弱的地產行業添壓。標普表示，按揭風波損害了市場信心，亦將房地產的復甦由今年延後至明年。

標普提到，隨房地產銷售下降，更多開發商可能陷入財務困境，若情況未有受控，警造可能會蔓延至健康的房地產發展商。同時，若業主未能收樓，也會出現社會動盪的可能。

盡管過去數周停貸風波愈演愈烈，但分析師普遍預期不會出現系統性金融風險。標普估計，停止償還按揭影響此類貸款約9740億人民幣，佔中國整體按揭規模約2.5%或整體貸款規模的0.5%。

料今年內地樓價跌最多7%

「若樓價插水，可能會威脅金融穩定」。標普認為，中央視之為足夠重大去迅速推出紓困基金，修復瓦解中的信心。

自3月中起，中國當局開始推出更多支持房地產的措施，近日亦據報已批准成立房地產基金計劃，確保房企「保交樓」。標普提到，現時最為憂慮是該等支持措施是否足以挽救內房的狀況，因現時轉向更差的方向走，但該機構不預期樓價會急插。標普預期，今年樓價將會下跌6%至7%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：袁諾曦

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