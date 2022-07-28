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【多圖】長實沙田九肚豪宅　現樓四房單位陪你睇

股樓投資 09:00 2022/07/28

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由長實（01113）發展、位於沙田九肚麗坪路的新盤豪宅「名日．九肚山」，首度開放現樓示範單位。開放單位為第1座20樓C室，實用面積1,226平方呎，四房兩套（連儲物室及洗手間）間隔。發展商指，今日（28日）開放現樓示範單位予公眾參觀，但需提前預約。 

    點擊圖片放大
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發展商同時推出「先用後付車位認購計劃」，由8月6日起，首10名指定三房及四房單位的買家，可以250萬元優先認購一個住客單位，且享先用後付優惠。 

被問到美國即將加息對樓市之影響，長實首席經理郭子威表示，今年3至5月期間，受疫情影響，本地樓市成交大減，但上月整體消費氣氛轉好，集團旗下屯門飛揚、西半山波老道21號項目均錄不少成交，顯示樓市復甦，又認為當美國議息結果公布後，香港息口亦會明朗化，反而利好樓市，料下半年樓價保持平穩，約有5%波幅。 

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撰文 : 黃卓賢

名日‧九肚山 豪宅 九肚山 長實

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