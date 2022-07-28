【多圖】長實沙田九肚豪宅　現樓四房單位陪你睇

由長實（01113）發展、位於沙田九肚麗坪路的新盤豪宅「名日．九肚山」，首度開放現樓示範單位。開放單位為第1座20樓C室，實用面積1,226平方呎，四房兩套（連儲物室及洗手間）間隔。發展商指，今日（28日）開放現樓示範單位予公眾參觀，但需提前預約。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

發展商同時推出「先用後付車位認購計劃」，由8月6日起，首10名指定三房及四房單位的買家，可以250萬元優先認購一個住客單位，且享先用後付優惠。

被問到美國即將加息對樓市之影響，長實首席經理郭子威表示，今年3至5月期間，受疫情影響，本地樓市成交大減，但上月整體消費氣氛轉好，集團旗下屯門飛揚、西半山波老道21號項目均錄不少成交，顯示樓市復甦，又認為當美國議息結果公布後，香港息口亦會明朗化，反而利好樓市，料下半年樓價保持平穩，約有5%波幅。

同場加映【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

同場加映【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機