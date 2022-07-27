【尋找丟失Bitcoin】英國工程師預計斥9千萬挖掘　出動機械狗尋Bitcoin

即使比特幣（Bitcoin）市值近日持續下跌，亦無阻一名英國男子追尋丟失Bitcoin的決心。據外媒Business Insider報道，英國軟件工程師James Howells早年誤將放置8,000個Bitcoin的備份硬碟，當作垃圾丟棄，可是這些年來想了無數方法也毫無進展。近日，該工程師再策劃一項大型挖掘計劃，並找了8位專家組成團隊，盼嘗試在可能埋藏硬碟的垃圾場，利用AI、機械狗協助搜尋硬碟。

該英國軟件工程師早於Bitcoin在2009年初出之時，挖到8,000個Bitcoin，隨後在2013年將放置Bitcoin的備份硬碟誤當作垃圾。目前，8,000個Bitcoin市值接近2億美元（約16億港元）。

報道指，該挖掘計劃預計成本為1,100萬美元（約8,700萬港元），並已獲得瑞士及德國兩間風險投資公司提高資金。如成功尋回，工程師及投資公司將會獲得2億美元的30%，而其餘40%則分發予垃圾場的居民。

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需說服英國紐波特市議會 允許開挖

不過，目前該工程師首先需要說服英國紐波特市議會，允許他開挖垃圾場。此後，他將會向議會再提交更完善的開採計劃書及環保措施計劃，預計8月正式提出申請，期望今年底前動工，預計整個搜索計劃需要3年時間。

請黑盒解鎖專家幫手

為了日後找回的硬碟修復資料，他已邀請曾為美國哥倫比亞號太空穿梭機解鎖黑盒的專家，並估計能成功修復機率達8至9成。

據悉，該挖掘計劃將設置24小時監視器，啟用兩隻波士頓動力公司（Boston Dynamics）的機械狗Spot，讓機械狗在夜間當作移動的監視器，並在白天用來掃描地面搜索硬碟。並且由8位專家組成的團隊，分別負責人工智能分揀、垃圾場挖掘、廢物管理、數據提取、監控機械人，若成功找到硬碟，該團隊也可獲得分紅。

責任編輯：張寶燕

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