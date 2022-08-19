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【裝修攻略@iM網欄】電燈篇 網上裝修潮文小心看（3）

名人薈萃 08:01 2022/08/19

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關於裝修決策，網上有一篇頗紅的文章，叫《記住了啊！房子千萬不要這樣裝修》，點撃率過百萬。

 

本文會就那文章的首半篇逐一點評，讓戶主發覺原來網上看到的「列點式貼士」，常常都很片面。事實上，不同單位和居住習慣，有不同的合適裝修方式。好看、易讀、易消化的資訊，往往都比較廉價和表面。

 

今次分享的是電燈篇。

 

網文：後悔電源插座裝少了，家裡到處都是拖線板。能裝多少應該裝多

點評：電源插座太多，到處是掣位一樣不美觀。應裝則裝，並善用拖板，將心思放在電位和拖板置於暗處的方式，便能掣位與電線同藏。

 

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

 

網文：房內各種插座的位置，與後來買的家具尺寸有偏差，浪費了很多插

點評：插座位置本可藏於傢俬暗角，無奈標電位時未有傢俬尺寸，做好後很大機會發覺位置突兀。

 

網文：後悔床頭忘了裝開關，每次都要下床關燈，冬天很不方便

點評：那倒不如直接多造一盞連開關的床頭燈，省下一個電掣。

 

網文：後悔裝了那麼多燈，真正固定用的就那幾

點評：燈不只是用來照明，也有轉換氣氛、調整心情，改善景觀等用處。

 

網文：燈罩千萬不能是朝上的，那樣掛上去之後就等著積灰吧

點評：亦要沒空隙。小蟲子愛撲燈，一堆堆死在燈罩中不是好看的。

 

小結論：與其吸收似是而非的片面貼士，不如有系統地學習相關建議背後的知識！想了解更多可以網上搜尋裝修學院「裝修防伏班」相關資訊呢。

 

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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