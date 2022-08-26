【裝修攻略@iM網欄】傢俬篇 網上裝修潮文小心看（4）

關於裝修決策，網上有一篇頗紅的文章，叫《記住了啊！房子千萬不要這樣裝修》，點撃率過百萬。

本文會就那文章的首半篇逐一點評，讓戶主發覺原來 網上看到的「列點式貼士」，常常都很片面。 事實上，不同單位和居住習慣，有不同的合適裝修方式。 好看、易讀、易消化的資訊，往往都比較廉價和表面。

今次分享傢俬篇。

網上版： 如果在超商裡能買到的，就千萬不要叫木工做！除非這個木工手藝相當 好

點評： 訂造傢俬 當然比現成購買貴，但可用盡空間和統一全屋格調，對狹小空間的價值頗大。

網文： 裝個吊扇，超級舒服

點評：吊扇要考慮樓底高度和吹風範圍細的問題，不如用直立式或側掛式風扇。

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網文： 儲物空間盡量多一點，入住後需要收納的雜物會越來越 多

點評：儲物空間盡量多是舊式思維。很多東西根本十年不用，應該丟棄。而且，櫃造得大也不代表裝得多東西。組織不好就是一個垃圾崗。應該學習更好的收納心態，不要用昂貴的裝修去遷就自己的壞習慣。

網文： 裝修時盡量不要留擦不到的地方，死角衛生很難搞

點評：更重要的是裝修時固定了的傢俬如果留有罅位，必須填好。一隻蟑螂死在裡面，或當蟲蟻在內建立大家庭時，不容易處理。

小結論：與其吸收似是而非的片面貼士，不如有系統地學習相關建議背後的知識！ 想了解更多可以網上搜尋裝修學院「 裝修防伏班 」相關資訊呢。

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作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang （鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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