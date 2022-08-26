  • 28°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 08:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】傢俬篇 網上裝修潮文小心看（4）

名人薈萃 08:01 2022/08/26

分享：

分享：

關於裝修決策，網上有一篇頗紅的文章，叫《記住了啊！房子千萬不要這樣裝修》，點撃率過百萬。

 

本文會就那文章的首半篇逐一點評，讓戶主發覺原來網上看到的「列點式貼士」，常常都很片面。事實上，不同單位和居住習慣，有不同的合適裝修方式。好看、易讀、易消化的資訊，往往都比較廉價和表面。

 

今次分享傢俬篇。

 

網上版：如果在超商裡能買到的，就千萬不要叫木工做！除非這個木工手藝相當

點評：訂造傢俬當然比現成購買貴，但可用盡空間和統一全屋格調，對狹小空間的價值頗大。

 

網文：裝個吊扇，超級舒服

點評：吊扇要考慮樓底高度和吹風範圍細的問題，不如用直立式或側掛式風扇。

 

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

 

網文：儲物空間盡量多一點，入住後需要收納的雜物會越來越

點評：儲物空間盡量多是舊式思維。很多東西根本十年不用，應該丟棄。而且，櫃造得大也不代表裝得多東西。組織不好就是一個垃圾崗。應該學習更好的收納心態，不要用昂貴的裝修去遷就自己的壞習慣。

 

網文：裝修時盡量不要留擦不到的地方，死角衛生很難搞

點評：更重要的是裝修時固定了的傢俬如果留有罅位，必須填好。一隻蟑螂死在裡面，或當蟲蟻在內建立大家庭時，不容易處理。

 

小結論：與其吸收似是而非的片面貼士，不如有系統地學習相關建議背後的知識！想了解更多可以網上搜尋裝修學院「裝修防伏班」相關資訊呢。

 

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】電燈篇 網上裝修潮文小心看（3）
2022/08/19
【裝修攻略@iM網欄】電燈篇 網上裝修潮文小心看（3）
【裝修攻略@iM網欄】廁浴篇 網上裝修潮文小心看（2）
2022/08/12
【裝修攻略@iM網欄】廁浴篇 網上裝修潮文小心看（2）
【裝修攻略@iM網欄】廚房篇 網上裝修潮文小心看（1）
2022/08/05
【裝修攻略@iM網欄】廚房篇 網上裝修潮文小心看（1）
【裝修攻略@iM網欄】你問我答 搬屋存倉小貼士
2022/07/29
【裝修攻略@iM網欄】你問我答 搬屋存倉小貼士
【裝修攻略@iM網欄】裝修報價單之終極拆解Q4 工程可合理順延？
2022/06/24
【裝修攻略@iM網欄】裝修報價單之終極拆解Q4 工程可合理順延？
家具 網上搜尋

下一篇文章

【玩樂好去處】昂坪360 辦「昂坪秋日花燈祭」 中秋預售纜車優惠門票低至$98
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

一招幫您輕鬆傳承財富　儲蓄保險選擇全面睇
一招幫您輕鬆傳承財富　儲蓄保險選擇全面睇
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
【騰訊700】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價
內地人剛獲香港永久居民身份證　喜遇樓市調整期　即鋤價94萬購東涌三房
內地人剛獲香港永久居民身份證　喜遇樓市調整期　即鋤價94萬購東涌三房
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款