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【裝修攻略@iM網欄】廁浴篇 網上裝修潮文小心看（2）

名人薈萃 08:01 2022/08/12

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關於裝修決策，網上有一篇頗紅的文章，叫《記住了啊！房子千萬不要這樣裝修》，點撃率過百萬。

 

本文會就那文章的首半篇逐一點評，讓戶主發覺原來網上看到的「列點式貼士」，常常都很片面。事實上，不同單位和居住習慣，有不同的合適裝修方式。好看、易讀、易消化的資訊，往往都比較廉價和表面。

 

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

 

今次分享的是廁浴篇。

 

網文：後悔馬桶邊上沒有預留電源插座，衛洗麗沒法

點評：用電動馬桶才裝電掣吧。廁所潮濕，空著不用的掣位易出事。

 

網文：浴缸PK淋浴，二選一的話，還是建議淋浴。浴缸裝好，從來也沒泡過澡的不是少數。淋浴不是指淋浴房，淋浴房的玻璃擦起來很累的，不妨選擇掛浴簾

點評：浴簾、浴屏、浴缸，各有竅門，例如用浴簾要注意花灑方向及使用彎通作簾桿，這樣水珠不致濺出。

 

網文：台下盆比台上盆秀氣，好看，易打掃

點評：台上盆的盆底邊會發霉，影響觀感，台下盆亦有美觀的，而且櫃內空間會增加。

 

網文：超級後悔廁所的梳洗台是玻璃的，特別容易弄髒，應該用陶瓷

點評：用塗層可輕易解決玻璃洗手盆易髒的問題。

 

小結論：與其吸收似是而非的片面貼士，不如有系統地學習相關建議背後的知識！想了解更多可以網上搜尋裝修學院「裝修防伏班」相關資訊呢。

 

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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