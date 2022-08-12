【裝修攻略@iM網欄】廁浴篇 網上裝修潮文小心看（2）

關於裝修決策，網上有一篇頗紅的文章，叫《記住了啊！房子千萬不要這樣裝修》，點撃率過百萬。

本文會就那文章的首半篇逐一點評，讓戶主發覺原來 網上看到的「列點式貼士」，常常都很片面。 事實上，不同單位和居住習慣，有不同的合適裝修方式。 好看、易讀、易消化的資訊，往往都比較廉價和表面。

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今次分享的是廁浴篇。

網文： 後悔馬桶邊上沒有預留電源插座，衛洗麗沒法 裝

點評：用 電動馬桶 才裝電掣吧。廁所潮濕，空著不用的掣位易出事。

網文： 浴缸 PK 淋浴，二選一的話，還是建議淋浴。浴缸裝好，從來也沒泡過澡的不是少數。淋浴不是指淋浴房，淋浴房的玻璃擦起來很累的，不妨選擇掛浴簾

點評：浴簾、 浴屏 、浴缸，各有竅門，例如用浴簾要注意花灑方向及使用彎通作簾桿，這樣水珠不致濺出。

網文： 台下盆比台上盆秀氣，好看，易打掃

點評：台上盆的盆底邊會發霉，影響觀感，台下盆亦有美觀的，而且櫃內空間會增加。

網文： 超級後悔廁所的梳洗台是玻璃的，特別容易弄髒，應該用陶瓷 的

點評：用塗層可輕易解決玻璃洗手盆易髒的問題。

小結論：與其吸收似是而非的片面貼士，不如有系統地學習相關建議背後的知識！ 想了解更多可以網上搜尋裝修學院「 裝修防伏班 」相關資訊呢。

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作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang （鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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