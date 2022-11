【裝修攻略@iM網欄】廚房篇 網上裝修潮文小心看（1）

關於裝修決策,網上有一篇頗紅的文章,叫《記住了啊!房子千萬不要這樣裝修》,點撃率過百萬。

本文會就那文章的首半篇逐一點評,讓戶主發覺原來 網上看到的「列點式貼士」,常常都很片面。 事實上,不同單位和居住習慣,有不同的合適裝修方式。 好看、易讀、易消化的資訊,往往都比較廉價和表面。

首先是廚房篇。

網文: 後悔搞 開放式廚房裝修 ,有油煙問 題

點評:慶幸搞開放式廚房,很方便舒服,兩口子下廚,由於煮食風格的配合,一般歐式抽油煙機已夠用,且完全沒油煙問題。

網文: 後悔洗手間、廚房沒裝小型電熱水器,熱水來得慢,使用上不方 便

點評:即電熱水龍頭,危險又耗電,所以香港很少人會這樣做。

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少?

網文: 後悔抽油煙機用歐式的,好看不中用,應該用中式的

點評:斯文煮食的話,完全沒問題;要馬力強亦可買台式,中式口碑一般,香港甚少戶主選用。

網文: 後悔廚房沒有裝空 調

點評:廚房裝空調易染污。裝風扇已可讓廳的冷氣走進去。

網文: 後悔廚房煙道沒打出去,現在只要樓裡有人燒菜,自家的脫排油煙機就必須同時打開,不然滿屋子的油煙 味

點評:抽油煙機一般不會入油煙,真有這樣的問題,改變喉管方向即可。

網文: 建議所有龍頭都裝冷熱水管,裝修時多裝一點花不了很多錢,事後想補救超級困難

點評:這是正確的。

小結論:與其吸收似是而非的片面貼士,不如有系統地學習相關建議背後的知識! 想了解更多可以網上搜尋裝修學院「 裝修防伏班 」相關資訊呢。

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略 @ 裝修學院校長 Simon Tang 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!