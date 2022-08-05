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【裝修攻略@iM網欄】廚房篇 網上裝修潮文小心看（1）

名人薈萃 08:01 2022/08/05

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關於裝修決策，網上有一篇頗紅的文章，叫《記住了啊！房子千萬不要這樣裝修》，點撃率過百萬。

 

本文會就那文章的首半篇逐一點評，讓戶主發覺原來網上看到的「列點式貼士」，常常都很片面。事實上，不同單位和居住習慣，有不同的合適裝修方式。好看、易讀、易消化的資訊，往往都比較廉價和表面。

 

首先是廚房篇。

 

網文：後悔搞開放式廚房裝修，有油煙問

點評：慶幸搞開放式廚房，很方便舒服，兩口子下廚，由於煮食風格的配合，一般歐式抽油煙機已夠用，且完全沒油煙問題。

 

網文：後悔洗手間、廚房沒裝小型電熱水器，熱水來得慢，使用上不方便

點評：即電熱水龍頭，危險又耗電，所以香港很少人會這樣做。

 

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

 

網文：後悔抽油煙機用歐式的，好看不中用，應該用中式的

點評：斯文煮食的話，完全沒問題；要馬力強亦可買台式，中式口碑一般，香港甚少戶主選用。

 

網文：後悔廚房沒有裝空調

點評：廚房裝空調易染污。裝風扇已可讓廳的冷氣走進去。

 

網文：後悔廚房煙道沒打出去，現在只要樓裡有人燒菜，自家的脫排油煙機就必須同時打開，不然滿屋子的油煙

點評：抽油煙機一般不會入油煙，真有這樣的問題，改變喉管方向即可。

 

網文：建議所有龍頭都裝冷熱水管，裝修時多裝一點花不了很多錢，事後想補救超級困難

點評：這是正確的。

 

小結論：與其吸收似是而非的片面貼士，不如有系統地學習相關建議背後的知識！想了解更多可以網上搜尋裝修學院「裝修防伏班」相關資訊呢。

 

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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