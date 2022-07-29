【裝修攻略@iM網欄】你問我答 搬屋存倉小貼士

裝修需要搬屋，有時要用到迷你倉的存倉服務。由於一般人較少接觸這層面，在此用問答形式解釋一些戶主的誤解：

問：存倉？不是有位存放就可以了嗎？

答：不是。將物品（如傢俬）存放於不適合存放的地方，濕氣等可能令 傢俬變形 ，小小的變形也有機會令拆開了的傢俬「嵌唔番」。另外，某些類別的傢俬需要包裝好才適合存放，否則變個月下來，可能永久性變形。這些都是潛在令戶主受到重大損失的伏位。因此，即使是迷你倉公司，也要盡量選擇經驗夠、口碑好、專業性強的，特別要注意個別迷你倉是否合適放置某些物品（例如傢俬應該存放於有冷氣的倉中）。

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問：是不是應該找最近的倉，會較便宜？

答： 裝修存倉 ，並不需要中途到倉提貨，偏遠的倉因為租金較廉宜，反可能更划算。

問：如何選擇好的迷你倉公司？格價嗎？

答：不。不同公司價錢相差不會遠。但裝修存倉，務必找規模大的公司。第一，它們即使在旺季，亦能夠提供充足的不同尺寸、種類、地區的倉供戶主選擇，戶主選擇到最合適的倉，變相等於減低了成本和風險；第二，裝修期有臨時延誤的可能。規模大的存倉公司一般服務彈性較高，不會到期逼趕你走或要連連搬倉，亦能夠彈性延長日數（不是一延就要延一個月），在裝修存倉上，這彈性肯定有用。此外，規模大即經驗夠，應更確保運輸過程專業而不致弄壞東西。

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作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang （鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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