【裝修攻略@iM網欄】你問我答 搬屋存倉小貼士

裝修需要搬屋,有時要用到迷你倉的存倉服務。由於一般人較少接觸這層面,在此用問答形式解釋一些戶主的誤解:

問:存倉?不是有位存放就可以了嗎?

答:不是。將物品(如傢俬)存放於不適合存放的地方,濕氣等可能令 傢俬變形 ,小小的變形也有機會令拆開了的傢俬「嵌唔番」。另外,某些類別的傢俬需要包裝好才適合存放,否則變個月下來,可能永久性變形。這些都是潛在令戶主受到重大損失的伏位。因此,即使是迷你倉公司,也要盡量選擇經驗夠、口碑好、專業性強的,特別要注意個別迷你倉是否合適放置某些物品(例如傢俬應該存放於有冷氣的倉中)。

問:是不是應該找最近的倉,會較便宜?

答: 裝修存倉 ,並不需要中途到倉提貨,偏遠的倉因為租金較廉宜,反可能更划算。

問:如何選擇好的迷你倉公司?格價嗎?

答:不。不同公司價錢相差不會遠。但裝修存倉,務必找規模大的公司。第一,它們即使在旺季,亦能夠提供充足的不同尺寸、種類、地區的倉供戶主選擇,戶主選擇到最合適的倉,變相等於減低了成本和風險;第二,裝修期有臨時延誤的可能。規模大的存倉公司一般服務彈性較高,不會到期逼趕你走或要連連搬倉,亦能夠彈性延長日數(不是一延就要延一個月),在裝修存倉上,這彈性肯定有用。此外,規模大即經驗夠,應更確保運輸過程專業而不致弄壞東西。

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

