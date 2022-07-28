  • 34°C
香港時間 : 2022728日 (四) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】首支香港代表成功完成 瑞士Eiger250公里越野賽

名人薈萃 08:01 2022/07/28

分享：

分享：

講到海外山賽，不少人都會想起八月舉辦的UTMB環勃朗峰超級越野賽，其實每年七月在瑞士舉行，同樣由UTMB主辦的Eiger Ultra Trail（瑞士Eiger峰超級越野賽）都有不少香港及內地跑山友報名，並已於七月中旬完成，當中較熱門的賽事E101（101公里）組別，就由內地的申家升，以破紀錄時間10小時44分38秒奪得男子組冠軍，而2020年HK100女子組冠軍、內地的向付召亦在今次E101以16小時11分40秒奪得女子組第四名。

瑞士Eiger峰超級越野賽今年踏入第十年，大會特別舉辦E250（250公里）組別賽事，共有51隊隊伍落場參加，當中黃俊康(John) 及鄧建裕 (Jason) 是參加這項賽事的唯一港人，甚至是唯一華人隊伍。今次特別訪問John講講參加首次舉辦E250的感受及心得。

 

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

瑞士Eiger峰超級越野賽所經過的地方都是美景所在。（所有圖片由受訪者John Wong提供）

John 表示見到大會在今年一月底公佈比賽詳情，在二月上旬剛接受報名時就報名參加了，當時純綷想著很久沒有參加實體賽，即使隔離14天也想去參加。賽事採用隊制方式進行，2-3人一隊，由於賽事是全新舉辦，除了大會網站，基本上沒有其他資訊，即使是大會網站亦只有簡單路線圖及路面攀升情況，實際比賽路線的gpx檔要到六月底才有。E250賽段共20,000米攀升，比香港的四徑比賽還要多5,000米，限時100小時，賽道由Grindelwald出發，逆時針繞著Eiger及Jungfrau一帶山脈跑一圈，途中會經過阿爾卑斯山最大冰川Aletsch Glacier，中間共有六個行李寄存處及兩個食物補給站，即平均約30公里就有休息及補給之地。

阿爾卑斯山最大冰川Aletsch Glacier蔚為奇觀。

John 指2019年曾參加於瑞士舉行的UTMB PTL賽事，全長300公里，今次準備每日行程時亦採用當年類似策略，包括要考慮每段路要多少速度、何時睡覺及睡多久等。初時計劃希望四日內以80小時完成，每日60公里，在第一、三、五個行李寄存處大休，每晚大約睡6小時。由於有六個行李寄存，John認為用8-10公升的比賽背包剛剛好，若想穩陣一點可用15-20公升背包。

中間會經過宏偉的大型吊橋。

第一天早上八時起步，預走大約56公里，由Grindelwald出發直上1,200米高的少女峰纜車站頂，John表示由於比賽一開始大家好氣好力，不少參賽健兒都當100公里賽般以慢跑方式上山，但自己擔心耐力不夠所以採用power walk方式上。由於受大圍氣氛所影響，流了不少汗，加上落山時出現作抽筋的情況，要不停靠拉筋舒緩，所以排名很快就跌至近最後位置。原本心想去到第一個飲食補給站透過補給提升體能，然而即使有西瓜香蕉火腿芝士汽水及能量飲料等提供，但配給卻很少，頓時失了預算，因為同日還有兩個大山要上，擔心體力不足以應付。John之後抽筋上山甚為吃力，幸好在2,600米高的snow line前有餐廳，可以熱湯加肉醬意粉補給才補回體力，最終第二天凌晨1時30分到大休地點，比原先計劃遲3小時到達。由於這checkpoint cut off 時間是早上7時，John 及Jason決定大休6小時減至3小時，凌晨4時30分再出發以追回進度。

其貎不揚的補給食物，John形容出奇地好食，還要追加多一碗。

第二天一開始又是上逾1,200米的大山，但有第一天的經驗，決定上400米後休息一會再上，之後上到2,600米高的雪地仍然有力，共用了9小時行了30公里上3,000米到另一個行李寄存處，自第二天開始差不多每半日就有行李寄存，沒有如第一天遇上的糧食問題，但由於之後去到海拔只有600米的全個比賽最低點，遇上歐洲熱浪最嚴重的一天，怕熱的John又出現狀況，在其後三個700米的山峰只能慢行，到差不多凌晨2時才到達大休地點，與首天一樣同樣睡兩個多小時。有10隊隊伍選擇在此時棄賽，John 及Jason的排名亦逐漸由尾部回升至中游位置。

John及Jason抵達尾二的Checkpoint Grimselpass已是凌晨4時，正好遇著日出。

由於第二天速度較慢的關係，John表示第三天一開始先落700米再上700米仿似有氣有力，但由於開得快又開始出現狀況，有時未能追上對友Jason，Jason此時建議可以參考其他對伍，累時在街小睡15-30分鐘再起行，而非趕往行李寄存處大休。然而，之後落1,000米的下山路段引發John的ITB（髂脛束）感到痛楚，所以亦要「就住就住」才到Bellwald—當日第一個行李寄存checkpoint。下半場路段位處海拔1,500-2,300米高度，天氣舒適，但要經過極斜落山路段，其中一公里要落500米，好不誇張，John曾仆倒兩次，去到下一個checkpoint已是第二天凌晨四時多，到達時還有日出相送。

最後兩公里John展開衝刺！

到了最後一天，John 及Jason目的是晚上十時天黑前衝線，一開始需要應付30公里落山1,700米的長命斜路段，由於ITB狀況已好轉，用了大約六小時完成，但John形容這段路一點也不舒服，就好像大帽山落連姐茶水亭，明明有馬路落，但又要行麥徑上山落山才到一樣。最後，John 及Jason趕得及在晚上九時衝線，以85小時1分鐘完成賽事，最終51隊排第29。

John （右） and Jason以85小時1分鐘完成，成為完成E250賽事的第一隊香港隊。

John 表示今次比賽十分難忘，因為對上一次海外比賽已是2019年PTL賽事，但因中途受傷而未能完成，當時心想下次準備好一點再試，怎知道全球起了翻天覆地的變化，實體賽遲遲未有，要出國更可說是天方夜譚，幸好今年年初得知有這個比賽，當40歲前挑戰一下自己。

John and Jason與前前後後經常遇上、同時以80多個小時完成的芬蘭隊及德國隊，以Eiger作為背景一起合照。

John又表示很多謝Jason在五月底的突然加入才能令今次行程成事，Jason途中對他照顧有加，最終順利雙雙完成！John指越野跑帶他認識及探索全球未去過的不同景點，未來希望能夠維持體能，隨時隨地用雙腳遊歷世界名山大川。

大會以Eiger峰的石頭為獎牌，希望完賽者都會記得跑過的路，甚具特色。


同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，20205月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

最新專欄文章 更多

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】朗峰康體會「肥佬Sir」 培訓香港三鐵明日之星
2022/07/21
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】朗峰康體會「肥佬Sir」 培訓香港三鐵明日之星
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑步畫圖達人Jack Wong 跑出兩三百幅精美圖案
2022/07/14
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑步畫圖達人Jack Wong 跑出兩三百幅精美圖案
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】NB最厚碳纖板跑鞋登場 跑出回彈高速新體驗
2022/07/07
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】NB最厚碳纖板跑鞋登場 跑出回彈高速新體驗
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】炎熱無阻跑山訓練 試路備戰TransLantau山賽
2022/06/30
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】炎熱無阻跑山訓練 試路備戰TransLantau山賽
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】田徑錦標賽明天舉行 香港10公里下月公開報名
2022/06/23
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】田徑錦標賽明天舉行 香港10公里下月公開報名
比賽 拉筋 天氣 糧食供求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里尋求在港主要上市 一文看盡大行看法和目標價
【阿里巴巴9988】阿里尋求在港主要上市 一文看盡大行看法和目標價
碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元
碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
【下半年部署】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍
【下半年部署】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍
【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化
【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款