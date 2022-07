【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】首支香港代表成功完成 瑞士Eiger越野賽

講到海外山賽,不少人都會想起八月舉辦的UTMB環勃朗峰超級越野賽,其實每年七月在瑞士舉行,同樣由UTMB主辦的Eiger Ultra Trail(瑞士Eiger峰超級越野賽)都有不少香港及內地跑山友報名,並已於七月中旬完成,當中較熱門的賽事E101(101公里)組別,就由內地的申家升,以破紀錄時間10小時44分38秒奪得男子組冠軍,而2020年HK100女子組冠軍、內地的向付召亦在今次E101以16小時11分40秒奪得女子組第四名。

瑞士Eiger峰超級越野賽今年踏入第十年,大會特別舉辦E250(250公里)組別賽事,共有51隊隊伍落場參加,當中黃俊康(John) 及鄧建裕 (Jason) 是參加這項賽事的唯一港人,甚至是唯一華人隊伍。今次特別訪問John講講參加首次舉辦E250的感受及心得。

▲ 瑞士Eiger峰超級越野賽所經過的地方都是美景所在。(所有圖片由受訪者John Wong提供)

John 表示見到大會在今年一月底公佈比賽詳情,在二月上旬剛接受報名時就報名參加了,當時純綷想著很久沒有參加實體賽,即使隔離14天也想去參加。賽事採用隊制方式進行,2-3人一隊,由於賽事是全新舉辦,除了大會網站,基本上沒有其他資訊,即使是大會網站亦只有簡單路線圖及路面攀升情況,實際比賽路線的gpx檔要到六月底才有。E250賽段共20,000米攀升,比香港的四徑比賽還要多5,000米,限時100小時,賽道由Grindelwald出發,逆時針繞著Eiger及Jungfrau一帶山脈跑一圈,途中會經過阿爾卑斯山最大冰川Aletsch Glacier,中間共有六個行李寄存處及兩個食物補給站,即平均約30公里就有休息及補給之地。

▲ 阿爾卑斯山最大冰川Aletsch Glacier蔚為奇觀。

John 指2019年曾參加於瑞士舉行的UTMB PTL賽事,全長300公里,今次準備每日行程時亦採用當年類似策略,包括要考慮每段路要多少速度、何時睡覺及睡多久等。初時計劃希望四日內以80小時完成,每日60公里,在第一、三、五個行李寄存處大休,每晚大約睡6小時。由於有六個行李寄存,John認為用8-10公升的比賽背包剛剛好,若想穩陣一點可用15-20公升背包。

▲ 中間會經過宏偉的大型吊橋。

第一天早上八時起步,預走大約56公里,由Grindelwald出發直上1,200米高的少女峰纜車站頂,John表示由於比賽一開始大家好氣好力,不少參賽健兒都當100公里賽般以慢跑方式上山,但自己擔心耐力不夠所以採用power walk方式上。由於受大圍氣氛所影響,流了不少汗,加上落山時出現作抽筋的情況,要不停靠拉筋舒緩,所以排名很快就跌至近最後位置。原本心想去到第一個飲食補給站透過補給提升體能,然而即使有西瓜香蕉火腿芝士汽水及能量飲料等提供,但配給卻很少,頓時失了預算,因為同日還有兩個大山要上,擔心體力不足以應付。John之後抽筋上山甚為吃力,幸好在2,600米高的snow line前有餐廳,可以熱湯加肉醬意粉補給才補回體力,最終第二天凌晨1時30分到大休地點,比原先計劃遲3小時到達。由於這checkpoint cut off 時間是早上7時,John 及Jason決定大休6小時減至3小時,凌晨4時30分再出發以追回進度。

▲ 其貎不揚的補給食物,John形容出奇地好食,還要追加多一碗。

第二天一開始又是上逾1,200米的大山,但有第一天的經驗,決定上400米後休息一會再上,之後上到2,600米高的雪地仍然有力,共用了9小時行了30公里上3,000米到另一個行李寄存處,自第二天開始差不多每半日就有行李寄存,沒有如第一天遇上的糧食問題,但由於之後去到海拔只有600米的全個比賽最低點,遇上歐洲熱浪最嚴重的一天,怕熱的John又出現狀況,在其後三個700米的山峰只能慢行,到差不多凌晨2時才到達大休地點,與首天一樣同樣睡兩個多小時。有10隊隊伍選擇在此時棄賽,John 及Jason的排名亦逐漸由尾部回升至中游位置。

▲ John及Jason抵達尾二的Checkpoint Grimselpass已是凌晨4時,正好遇著日出。

由於第二天速度較慢的關係,John表示第三天一開始先落700米再上700米仿似有氣有力,但由於開得快又開始出現狀況,有時未能追上對友Jason,Jason此時建議可以參考其他對伍,累時在街小睡15-30分鐘再起行,而非趕往行李寄存處大休。然而,之後落1,000米的下山路段引發John的ITB(髂脛束)感到痛楚,所以亦要「就住就住」才到Bellwald—當日第一個行李寄存checkpoint。下半場路段位處海拔1,500-2,300米高度,天氣舒適,但要經過極斜落山路段,其中一公里要落500米,好不誇張,John曾仆倒兩次,去到下一個checkpoint已是第二天凌晨四時多,到達時還有日出相送。

▲ 最後兩公里John展開衝刺!

到了最後一天,John 及Jason目的是晚上十時天黑前衝線,一開始需要應付30公里落山1,700米的長命斜路段,由於ITB狀況已好轉,用了大約六小時完成,但John形容這段路一點也不舒服,就好像大帽山落連姐茶水亭,明明有馬路落,但又要行麥徑上山落山才到一樣。最後,John 及Jason趕得及在晚上九時衝線,以85小時1分鐘完成賽事,最終51隊排第29。

▲ John (右) and Jason以85小時1分鐘完成,成為完成E250賽事的第一隊香港隊。

John 表示今次比賽十分難忘,因為對上一次海外比賽已是2019年PTL賽事,但因中途受傷而未能完成,當時心想下次準備好一點再試,怎知道全球起了翻天覆地的變化,實體賽遲遲未有,要出國更可說是天方夜譚,幸好今年年初得知有這個比賽,當40歲前挑戰一下自己。

▲ John and Jason與前前後後經常遇上、同時以80多個小時完成的芬蘭隊及德國隊,以Eiger作為背景一起合照。

John又表示很多謝Jason在五月底的突然加入才能令今次行程成事,Jason途中對他照顧有加,最終順利雙雙完成!John指越野跑帶他認識及探索全球未去過的不同景點,未來希望能夠維持體能,隨時隨地用雙腳遊歷世界名山大川。

▲ 大會以Eiger峰的石頭為獎牌,希望完賽者都會記得跑過的路,甚具特色。



作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

