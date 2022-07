【緣份到了@iM網欄】起心動念 這些行為是在折損福報

很多人都希望生活過得自在富足,因此會去做許多的善事,例如: 佈施(捐款)、建廟、放生、接引眾生學佛等等,但在生活上仍然遇到不順利的事情,有病者病不見輕,貧窮者依然貧窮,所求者似乎皆不遂願;於是便會埋怨上天不公平,甚至對佛菩薩產生懷疑。

其實很多人並沒真正注意過自己的起心動念、言語行為,究竟是在求福,還是在折福?筆者有一隻十年前購入戒子,最近兩年一直戴在手上,某一天,我看著手上的戒子,冒起了一個念頭,就是「何時可以換掉這隻戒子?」

過兩天,突然發然戒子真的消失了,無論怎樣找也找不到。我開始感到很後悔,後悔自己有這種「愚蠢」的念頭,並且開始懺悔。再過兩天,這隻戒子失而復得,突然出現在一個衣柜的角落。我開始明白到,什麼是「起心動念」,雖然只是一個小小念頭,也會影響很大。

「起心動念」還不時會出現在我們日常生活中,當看到別人升職的時候,特別是比自己能加差的人,我們會真正替別人感到高興,在為他們祝福?還是嫉妒不平,或嗤之以鼻、看不起他呢?

我們吃飯的時候,吃到不合胃口的食物時,是會生氣地倒掉,或埋怨餸菜做得不好呢?還是會時時去感恩種田人的辛苦,賣菜人的辛勞,或是做煮飯者的用心呢?

做同樣的生意,看到別人的顧客比自己的多,效益比自己的好,會不會有酸溜溜的感覺?又或者,時常說一些尖酸刻薄的話來刺激別人,貶低別人,為了顯示自己,去揭別人的短處,談別人的過失?

在看到某些人行為不端,後來生了一場大病,自己是不是幸災樂禍地在想:看吧,這就是報應,行惡的人終究是會有惡報的。



此心,到底是刻薄還是仁厚,我們知不知道呢?就像一個破了的桶,你不停地向裡面倒水,水卻一直在流掉。

其實,惜福比造福更可貴。在惜福的時候,你懂得去感恩付出的人,懂得珍惜,懂得勤儉。可是,在造福的時候,只會希望能多—點福報,再多一點,這顆貪求的心,也許已經使自己更加地墮落。

若能一邊造福,一邊惜福,再注意不要折福,相信福分的積累,一定是大幅度地上升。而且,這個福來的時候,你會享受得很快樂,因為你的心是淨善的,你在與眾生結下一個又一個的善緣。尤其當你佈施善良、慈悲、法喜給別人,你所得到的,就不僅僅是財富而已了。

作者 _ 旺秋(賴櫻華)簡介:

學佛十年,希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生,從生活中的一點一滴反思每日的身口意,進而了解及調節自己的情緒,並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog : https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

