【緣份到了@iM網欄】起心動念 這些行為是在折損福報

很多人都希望生活過得自在富足，因此會去做許多的善事，例如: 佈施(捐款)、建廟、放生、接引眾生學佛等等，但在生活上仍然遇到不順利的事情，有病者病不見輕，貧窮者依然貧窮，所求者似乎皆不遂願；於是便會埋怨上天不公平，甚至對佛菩薩產生懷疑。

其實很多人並沒真正注意過自己的起心動念、言語行為，究竟是在求福，還是在折福？筆者有一隻十年前購入戒子，最近兩年一直戴在手上，某一天，我看著手上的戒子，冒起了一個念頭，就是「何時可以換掉這隻戒子?」

過兩天，突然發然戒子真的消失了，無論怎樣找也找不到。我開始感到很後悔，後悔自己有這種「愚蠢」的念頭，並且開始懺悔。再過兩天，這隻戒子失而復得，突然出現在一個衣柜的角落。我開始明白到，什麼是「起心動念」，雖然只是一個小小念頭，也會影響很大。

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「起心動念」還不時會出現在我們日常生活中，當看到別人升職的時候，特別是比自己能加差的人，我們會真正替別人感到高興，在為他們祝福？還是嫉妒不平，或嗤之以鼻、看不起他呢？

我們吃飯的時候，吃到不合胃口的食物時，是會生氣地倒掉，或埋怨餸菜做得不好呢？還是會時時去感恩種田人的辛苦，賣菜人的辛勞，或是做煮飯者的用心呢？

做同樣的生意，看到別人的顧客比自己的多，效益比自己的好，會不會有酸溜溜的感覺？又或者，時常說一些尖酸刻薄的話來刺激別人，貶低別人，為了顯示自己，去揭別人的短處，談別人的過失？

在看到某些人行為不端，後來生了一場大病，自己是不是幸災樂禍地在想：看吧，這就是報應，行惡的人終究是會有惡報的。



此心，到底是刻薄還是仁厚，我們知不知道呢？就像一個破了的桶，你不停地向裡面倒水，水卻一直在流掉。

其實，惜福比造福更可貴。在惜福的時候，你懂得去感恩付出的人，懂得珍惜，懂得勤儉。可是，在造福的時候，只會希望能多—點福報，再多一點，這顆貪求的心，也許已經使自己更加地墮落。

若能一邊造福，一邊惜福，再注意不要折福，相信福分的積累，一定是大幅度地上升。而且，這個福來的時候，你會享受得很快樂，因為你的心是淨善的，你在與眾生結下一個又一個的善緣。尤其當你佈施善良、慈悲、法喜給別人，你所得到的，就不僅僅是財富而已了。

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作者 _ 旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

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