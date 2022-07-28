  • 33°C
香港時間 : 2022728日 (四) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【半導體市場】半導體市場迎來疲軟期？　今年全球營收增長大跌至7.4%

商業 12:40 2022/07/28

分享：

分享：

根據科技產業資詢公司Gartner的最新預測，2022年全球半導體營收預計將增長7.4%，達6392億美元（約5.01萬億港元），大大低於2021年的26.3%。（法新社圖片）

根據科技產業資詢公司Gartner的最新預測，2022年全球半導體營收預計將增長7.4%，達6392億美元（約5.01萬億港元），大大低於2021年的26.3%。

【餐飲業】中西餐廳招聘情況差異大　中菜館人工增至2萬中亦難請人

明年營收恐降至2.5%

Gartner副總裁Richard Gordon表示，全球半導體市場已進入疲軟期，恐將持續到2023年。屆時，半導體營收增長預計將下降至2.5%、減少至6231億美元（約4.89萬億港元）。

Gordon指出，不斷上升的通脹和稅收率，以及更高的能源和燃料成本，對消費者可支配收入造成壓力，導致PC（個人電腦）和智能手機等半導體終端市場疲軟。

根據Gartner預測，PC在2020年和2021年實現營收增長之後，出貨量將在2022年下降13.1%，影響半導體收入。因此預測今年來自PC的半導體收入將下降5.4%；來自智能手機的半導體收入，亦將從2021年的成長率24.5%，放緩至今年的3.1%。

【通脹升溫】麥當勞加價有技巧　為何顧客不介意？

【過百年老店】Fortnum & Mason經營逾300年　落戶香港憑3招吸本地客

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【半導體】創歷史新高　全球半導體市場規模按年增25%
2022/01/01
【半導體】創歷史新高　全球半導體市場規模按年增25%
【半導體】企業推動數碼化　料半導體市場持續擴大
2022/03/29
【半導體】企業推動數碼化　料半導體市場持續擴大
【豐田減産】半導體短缺　TOYOTA宣佈5月全球減産1成
2022/04/19
【豐田減産】半導體短缺　TOYOTA宣佈5月全球減産1成
【供應受阻】半導體不足工廠停產　日本冷氣機缺貨
2022/06/29
【供應受阻】半導體不足工廠停產　日本冷氣機缺貨

你可能感興趣

【半導體】創歷史新高　全球半導體市場規模按年增25%
11:23 2022/01/01
【半導體】創歷史新高　全球半導體市場規模按年增25%
【半導體】企業推動數碼化　料半導體市場持續擴大
13:56 2022/03/29
【半導體】企業推動數碼化　料半導體市場持續擴大
【豐田減産】半導體短缺　TOYOTA宣佈5月全球減産1成
15:35 2022/04/19
【豐田減産】半導體短缺　TOYOTA宣佈5月全球減産1成
經濟數據表現 移動裝置 美元 通脹 智能手機 晶片

下一篇文章

【物流運輸】日本檢討新幹線運貨　九州新幹線試行客貨混載逾年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【餐飲業】中西餐廳招聘情況差異大　中菜館人工增至2萬中亦難請人
【餐飲業】中西餐廳招聘情況差異大　中菜館人工增至2萬中亦難請人
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【辦公模式】鴻福堂8月起試行混合辦公　員工每週有一天在家工作
【辦公模式】鴻福堂8月起試行混合辦公　員工每週有一天在家工作
【通脹升溫】麥當勞加價有技巧　為何顧客不介意？
【通脹升溫】麥當勞加價有技巧　為何顧客不介意？
【科技初創】新世界發展攜手Microsoft香港　助國際初創企業立足大灣區
【科技初創】新世界發展攜手Microsoft香港　助國際初創企業立足大灣區
【過百年老店】Fortnum & Mason經營逾300年　落戶香港憑3招吸本地客
【過百年老店】Fortnum & Mason經營逾300年　落戶香港憑3招吸本地客
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款