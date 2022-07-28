【半導體市場】半導體市場迎來疲軟期？　今年全球營收增長大跌至7.4%

▲ 根據科技產業資詢公司Gartner的最新預測，2022年全球半導體營收預計將增長7.4%，達6392億美元（約5.01萬億港元），大大低於2021年的26.3%。（法新社圖片）

根據科技產業資詢公司Gartner的最新預測，2022年全球半導體營收預計將增長7.4%，達6392億美元（約5.01萬億港元），大大低於2021年的26.3%。

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明年營收恐降至2.5%

Gartner副總裁Richard Gordon表示，全球半導體市場已進入疲軟期，恐將持續到2023年。屆時，半導體營收增長預計將下降至2.5%、減少至6231億美元（約4.89萬億港元）。

Gordon指出，不斷上升的通脹和稅收率，以及更高的能源和燃料成本，對消費者可支配收入造成壓力，導致PC（個人電腦）和智能手機等半導體終端市場疲軟。

根據Gartner預測，PC在2020年和2021年實現營收增長之後，出貨量將在2022年下降13.1%，影響半導體收入。因此預測今年來自PC的半導體收入將下降5.4%；來自智能手機的半導體收入，亦將從2021年的成長率24.5%，放緩至今年的3.1%。

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責任編輯：李智美