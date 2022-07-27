【下半年部署】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍

大摩發表最新本港和內地焦點股名單，最新名單覆蓋15隻股份，當中9隻為港股，其餘6隻為A股。多隻資源股包括海螺水泥(00914)，中海油服(02883)和寶鋼(滬：600019)，都同被剔出焦點股名單。

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大摩最新焦點股名單：

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大摩認為，內地透過拉動基建刺激經濟的措施雖有助拉動原材料需求，惟次季屬原材料板塊毛利率表現較弱的時期，加上天氣因素亦對需求及價格的利好亦有限。其中水泥行情要待9月建築活動回復暢旺時，才有改善可能。另一方面，由於內地持續扶持電動車消費，對鋰價繼續有支持，亦對有關開發商有利。大摩另提及，內地放寬防疫限制，亦對個別消費股和醫藥股有利。

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