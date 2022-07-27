  • 31°C
香港時間 : 2022727日 (三) 20:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【下半年部署】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍

股樓投資 20:19 2022/07/27

分享：

分享：

大摩發表最新本港和內地焦點股名單，最新名單覆蓋15隻股份，當中9隻為港股，其餘6隻為A股。多隻資源股包括海螺水泥(00914)，中海油服(02883)和寶鋼(滬：600019)，都同被剔出焦點股名單。

【阿里巴巴9988】阿里尋求在港主要上市 一文看盡大行看法和目標價  詳情請看【下一頁

大摩最新焦點股名單：

    點擊圖片放大
    +15
    +14

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元  詳情請看【下一頁

大摩認為，內地透過拉動基建刺激經濟的措施雖有助拉動原材料需求，惟次季屬原材料板塊毛利率表現較弱的時期，加上天氣因素亦對需求及價格的利好亦有限。其中水泥行情要待9月建築活動回復暢旺時，才有改善可能。另一方面，由於內地持續扶持電動車消費，對鋰價繼續有支持，亦對有關開發商有利。大摩另提及，內地放寬防疫限制，亦對個別消費股和醫藥股有利。

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】.

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

下一篇文章

【iM會客室】港股陷僵局 美國加息後最新部署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】做政府工「懶慣」難轉會私企？打工仔意見分歧 同外面社會脫節VS有料去邊都得
【職場熱話】做政府工「懶慣」難轉會私企？打工仔意見分歧 同外面社會脫節VS有料去邊都得
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化
【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化
昇悅居業主「驚青」劈價135萬賣樓　同類三房一年跌價逾一成
昇悅居業主「驚青」劈價135萬賣樓　同類三房一年跌價逾一成
碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元
碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元
【夏日賞賞你】旅發局第二批4.3萬份獎賞7.28起可領取 75折買水上樂園門票 25折購樂高®探索中心套票
【夏日賞賞你】旅發局第二批4.3萬份獎賞7.28起可領取 75折買水上樂園門票 25折購樂高®探索中心套票
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款