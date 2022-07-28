英麥當勞宣布加價 芝士漢堡相隔14年首加2元

全球各國受通脹影響，拖累物價上升。英國麥當勞周三（27日）宣布因通脹飆升，大部分食物最多加價20便士（約1.9港元），但未有透露新餐牌價錢。其中招牌芝士漢堡相隔14年後首次加價，由99便士（8.5港元）加至1.19英鎊（11.3港元）。

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麥當勞英國及愛爾蘭總裁Alistair Macrow周三向顧客致函，表示麥當勞已竭力推遲加價及降低加幅，但無可避免要作出艱難抉擇，強調並非所有食物加價，部分食品價錢將維持不變。

麥當勞稍後建議特許經營商新定價，現時僅公布招牌芝士漢堡包新價錢，由99便士（8.5港元）加至1.19英鎊（11.3港元），加幅為兩成；亦是芝士漢堡自2008年以來，相隔14年首度加價。至於香港芝士漢堡的售價為14港元。

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據悉其餘食品加幅亦介乎10便士至20便士不等，至於沙律、捲餅及麥香雞包的售價會維持不變。麥當勞亦警告因供應鏈問題，將暫停部分食物供應，以及個別食材暫缺。

英國麥當勞月初與其主要競爭對手Burger King幾乎同時推出首張會員卡搶客。顧客每消費一英鎊將獲10積分，累積至特定分數可換取獎勵。

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責任編輯：郭麗明