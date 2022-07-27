美司法部傳正調查特朗普 是否試圖推翻大選結果

美國眾議院已就去年國會山莊暴動事件舉行多次聽證會，現據報再有聯邦政府部門加入調查。據報美國司法部正就國會山莊暴動搜集證據，調查前總統特朗普是否曾採取行動推翻前年美國總統大選結果。美國司法部有指近日已盤問多人，包括前美國副總統彭斯的兩名高級助手。

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美國《華盛頓郵報》引述4名消息人士報道，司法部（The Justice Department）正調查特朗普（Donald Trump），是否曾試圖推翻2020年總統大選結果。其中兩名消息人士指，檢察官近日已盤問彭斯（Mike Pence）兩名高級助手等多名證人，詢問包括與特朗普本人、其律師等之間的對話內容。

報道亦指，檢察官就特朗普在2020年12月至2021年1月期間主持的會議內容，仔細盤問數小時。包括特朗普如何向彭斯施壓，和其律師及顧問在假選民及郵寄選票上如何指示州份等。消息人士透露，部分問題更集中詢問特朗普律師朱利亞尼（Rudy Giuliani） 等人行為。

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有兩名消息人士表示，司法部4月時已取得特朗普前政府多名重要官員電話記錄，當中包括白宮前幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland） 周二（26日）接受全國廣播公司（NBC）採訪指，是次為司法部史上最大規模的調查，並指部門正採取緊急行動，盡力了解一切，務求將需負刑事責任人士繩之於法。

美國司法部已就國會山莊事件起訴逾840人，當局亦已擴大調查範圍至事發數周前的事件。司法部調查有別於美國眾議院舉行的聽證會，後者主要調查特朗普是否需為煽動事件負責，無權展開刑事調查或指控任何人。特朗普及美國司法部皆未有回應報道。

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責任編輯：李俊儀