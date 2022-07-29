【C.E.O.財策精英】宏利分行經理吳浩賢　建團隊堅持推己及人 培育業界精英為己任

「你不需要很厲害才開始，但你必須先開始才可以很厲害。」宏利分行經理吳浩賢（Will）以寥寥數語，鼓勵躊躇不決且缺乏自信的人，在捕捉到機會時應主動出擊，因為坐言起行比能力更為重要，不能坐等機會。曾是IT人的浩賢於2020年7月透過「宏利C.E.O.計劃」轉職理財策劃行業，短短兩年已取得斐然成績，除了於首年以半年時間便成功晉身環球業界公認的百萬圓桌會會員行列（MDRT, Million Dollar Round Table）外，去年更再下一城，成為達到MDRT 3倍業績要求的超級會員（COT, Court of the Table）。行動力十足的浩賢，除了專注於個人事業發展，亦開展了人才培訓、組建團隊的行列，己晉升為分行經理的他正積極招徠有志之士加盟，成為其財策路上一起奮鬥的同行者。



培訓人才助宏揚業界理念



加入宏利之前，浩賢在資訊科技業工作超過10年，在舊公司眼見難以突破升職阻力，向來性格進取的他決意作出突破，轉換工作跑道。在財策行業迅速做出佳績後，浩賢近年積極於培訓個人團隊，他笑言建立團隊猶如「開分店」，擴張和加盟無疑能提高收入，但更重要是透過吸納人才，進一步拓展人際網絡，接觸更多不同的客戶群，藉此宣揚保險助人為本的理念。浩賢強調，現時所得的回報不只是數字，更多是客戶對團隊成員的信任，見證大家努力而結成豐盛碩果的滿足感。



從資訊科技轉職理財策劃，當然面對不少挑戰。浩賢認為最重要是能從客戶角度思考，客戶一時的拒絕並不代表失敗，只要堅守真誠態度和以理服人，定能在他們心中埋下種子，總有開花結果的一天。浩賢笑言︰「若有好的產品都不介紹，才不夠朋友！」他理解要跳出舒適圈需要很大的勇氣，並讚揚「宏利C.E.O.計劃」體貼到新人的顧慮，為他們提供最多可達18個月的津貼，打造穩健的根基，幫助新人安心發展新事業。



帶領浩賢入行的宏利高級分行經理李富揚（Gordon），早就看出浩賢有潛質在財策行業發展：「他平日喜愛練習長跑和三項鐵人，這些運動要求運動員擁有極強的毅力和堅忍，這也是行業精英需具備的特質。」Gordon亦十分欣賞浩賢的主動性及助人精神，讚賞他利用以往資訊科技的知識，主動為團隊創建了一套集結其個人心得的系統化新人知識庫，協助新人盡快適應。

▲ Gordon（左）對浩賢的心態及能力都讚不絕口，特別是他花時間為團隊創建了新人知識庫，體現了渴望與團隊共好的無私精神，極具領袖風範。

團隊精神源自共同進步



人才是各行業珍而重之的資源，更是財策服務的重心。在組建自己的團隊時，浩賢十分珍惜每一位信任他而加盟的成員，他會無私分享自身的各種經歷，讓新人參考。同時，他為團隊舉辦恒常的小隊培訓，主要聚焦三大方面：處事心態、銷售技巧和產品知識，從而帶動和加強團隊的合作精神。新人甫入行猶如一張白紙，浩賢直言自己入行兩年都能做出令人欣慰的成績，認為大家只要願意付出，也能實現理想。



團隊由不同性格及背景的人組成，難免會有不同的意見，但從中亦可激起璀璨火花，產生不一樣的化學作用。浩賢形容團隊「好有愛」，大家亦師亦友，合作無間，團結之餘，閒時更會相約外出遊玩，氣氛非常好：「客戶的背景、性格都各有不同，所以團隊中有不一樣的成員亦有正面作用，眾人可分享專長、看法，互相學習，為客戶提供最合適、專業的服務。」



成員出色表現備受認可



對於團隊及行業未來的展望，浩賢希望成員都能在職場上逐步成長，他會定期與成員一起回顧工作情況，確保他們正向目標前行，若有偏差都可及時發現並修正，繼而重回正軌。現時他的團隊共有8位成員，去年更有一位於入職首年便成為COT、另1位則成為MDRT，可謂青出於藍。獎項的嘉許足證全員均在行業中備受認可，他直言看到成員同場得獎，使大家更有滿足感，亦推動着大家一起進步，是一件相當「熱血」、鼓舞人心的事，希望未來可以栽培更多成員向上游，並成為經理。



最後，他寄語有意入行者「以客為先的心」、「決心」、「鬥志」，是新人必備的三大致勝條件：「作為財富管理顧問，最重要的是保持幫助客戶的初心，能力不足可由後天培養，但擁有正面和積極態度才可走得更遠。希望各位『有心人』把握時機，不要猶豫，因為踏出第一步才有機會達成目標。」

▲ 浩賢加入宏利後，認識了不少志同道合的夥伴，更體會到一個人走得快，一群人走得遠，他希望團隊能繼續壯大，為更多客戶帶來專業服務。

（特約）