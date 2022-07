▲ 【長和系】李澤鉅獲意大利授予「意大利之星最高將領勳章」 李嘉誠也曾獲意大利政府授勳

港府公布授勳名單同日,長江集團主席李澤鉅亦有喜事。李澤鉅獲意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)授予「意大利之星最高將領勳章」(Grand Officer of the Order of the Star of Italy),以表揚李澤鉅對推動意大利經濟及科技發展的貢獻。

表揚李澤鉅對意大利經濟及科技發展貢獻

「意大利之星」乃意大利授予外國傑出人士的一項重要榮譽,以表彰他們在經濟、文化或科學領域對意大利所作的非凡貢獻。

長江集團為意大利規模最大的海外投資者之一,自2003年已開始於當地投資,主要業務包括綜合電訊業務Wind Tre、歐洲頂尖香水連鎖零售品牌瑪利娜(Marionnaud)及能源管理綜合服務供應商ista,僱員人數超過7,000人。

長江集團資深顧問李嘉誠亦曾於2005年獲時任已故意大利總統齊安比 (Carlo Azeglio Ciampi) 頒授意大利共和國高官勳章(Grand Officer of the Order of Merit of the Italian Republic)。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

相關文章:【李嘉誠】李嘉誠基金會向「香港航能」捐贈全新旗艦帆船 為殘疾人士進行具治療意義的航海訓練

相關文章:【李嘉誠旗下】券商指長建等溢價50%賣水務公司權益 若未來繼續賣產可釋放更多股東價值

相關文章:【李嘉誠旗下】長和系據報拒150億英鎊洽購英國配電網方案 12年賺近兩倍仍拒賣