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【長和系】李澤鉅獲意大利授予「意大利之星最高將領勳章」　李嘉誠也曾獲意大利政府授勳

Hot Talk 18:21 2022/07/27

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【長和系】李澤鉅獲意大利授予「意大利之星最高將領勳章」　李嘉誠也曾獲意大利政府授勳

港府公布授勳名單同日，長江集團主席李澤鉅亦有喜事。李澤鉅獲意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）授予「意大利之星最高將領勳章」（Grand Officer of the Order of the Star of Italy），以表揚李澤鉅對推動意大利經濟及科技發展的貢獻。

表揚李澤鉅對意大利經濟及科技發展貢獻

「意大利之星」乃意大利授予外國傑出人士的一項重要榮譽，以表彰他們在經濟、文化或科學領域對意大利所作的非凡貢獻。

長江集團為意大利規模最大的海外投資者之一，自2003年已開始於當地投資，主要業務包括綜合電訊業務Wind Tre、歐洲頂尖香水連鎖零售品牌瑪利娜（Marionnaud）及能源管理綜合服務供應商ista，僱員人數超過7,000人。

長江集團資深顧問李嘉誠亦曾於2005年獲時任已故意大利總統齊安比 （Carlo Azeglio Ciampi） 頒授意大利共和國高官勳章（Grand Officer of the Order of Merit of the Italian Republic）。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

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港股 李嘉誠 李澤鉅 歐洲 意大利
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