【科技初創】新世界發展攜手Microsoft香港　助國際初創企業立足大灣區

▲ 新世界發展宣布，該集團旗下的培育科技初創企業、開放式創新平台Eureka Nova，其與Microsoft香港合作的「大灣區加速器計劃」，現正展開下一輪招募。（新世界發展提供圖片）

新世界發展宣布，該集團旗下的培育科技初創企業、開放式創新平台Eureka Nova，其與Microsoft香港合作的「大灣區加速器計劃」，現正展開下一輪招募。

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大灣區加速器計劃致力探索新世界發展旗下住宅、零售及建築等業務部門的科技應用商機，包括增加集團零售物業內的客戶參與度，以及提升物業管理的自動化服務等。

可進行落地試點

經過5個月培訓，首批共9間國際初創公司的3間企業，包括美國的Trace、南韓的DeepBrain AI以及中國內地的R-Storm，將在新世界業務部門為其創新方案進行落地試點，從而測試和改善產品，達到大灣區的最佳市場契合度。

初創企業可透過運用Microsoft Azure提供的不同產品與服務，包括人工智能、物聯網、機器學習、混合實境技術，實現商業目標和創意夢想，加快推動大灣區數碼轉型。3間國際初創公司所提供的解決方案，將有機會應用於香港和廣州的新世界發展業務當中。

計劃歡迎專注於供應鏈、運輸或機械人技術的初創公司參與，報名詳情按此。

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責任編輯：李智美