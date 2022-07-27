▲ 【金融中心】美資對沖基金Citadel連租IFC兩層辦公室 連續兩年擴租國金二期

香港維持嚴格防疫政策多時，外資金融機構流出流入消息成關注，外電引述消息指，資產管理規模逾500億美元的美資對沖基金Citadel 正擴大租用香港辨公室。Citadel和同系造市商Citadel Securities分別租用國金中心二期59樓、42樓各22,000平方呎寫字樓，減輕香港國際金融中心地位受防疫政策所累的憂慮。

彭博引述消息人士指，Citadel和Citadel Securities在過去一年半，在亞太區員工人數增加60%以上，達到350人，香港員工佔當中約71%。兩家公司回應查詢時確認正租用新辦公室。

Citadel創辦人為知名投資者Ken Griffin，而旗下基金今年首5個月投資表現理想，年內總回報達12.7%，遠好於美股指數同期表現。

據本報地產版去年報道，Citadel去年已新租中環國金2期高層全層，面積約2.5萬平方呎，當時以每平方呎約150元租出。

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編輯：麥德銘