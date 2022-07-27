  • 32°C
香港時間 : 2022727日 (三) 18:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】華僑永亨銀行：港銀最快第三季上調最優惠利率12.5個基點　料今年樓價有中至高單位數跌幅

Hot Talk 17:40 2022/07/27

分享：

分享：

聯儲局本港時間周四（28日）凌晨公布議息結果，華僑永亨銀行經濟師姜靜表示，預計聯儲局將公布加息0.75厘，惟美元利率上升將只有部分傳導至港元利率，港息會滯後於美息，該行認為本港最優惠利率（P）今年全年將上調25個基點，最快可在第三季上調12.5基點，然後在第四季再上調12.5個基點（1厘等於100個基點），又或是在今年底一次過上調25個基點。

姜靜指，銀行考慮調節P時的因素包括P和港元拆息差距，以過往調整周期而言，若P和3個月港元拆息之差，若持續低於3厘，許多銀行會有調節P的壓力，此外，銀行會考慮自身資金狀態，目前P與3個月港元拆息差距屆約3厘水平，貸存比率、活期及儲蓄存款比率都顯示目前資金充裕水平，銀行都會考慮該兩種情況，上調P的時機則取決銀行是以利差還是資金狀況作為優先考慮。

樓價調整期或延續至明年初

若是今季和下季各加12.5個基點的情境實現，姜表示，這源於銀行對港元拆息的估算、P和港元拆息差距情況的評估，相信今輪聯儲加息，加上一些外滙干預動作下，可將這比率收窄至3厘或以下水平，至於會否持續處於3厘以下水平則仍需觀察，因為美國公布加息後，若本港外滙干預停止一段時間，港元拆息亦有機會下降。若是年底才一次過加25個基點，該行認為，這源於貸存比率、活期及儲蓄存款比率可能出現較顯著下降，個別銀行考慮自身資金充裕程度時，便有機會留待至年尾才加P。

另外，姜表示，預計今年本港樓價有中至高單位數跌幅，調整期有機會延續到明年初，相信明年初過後，隨着加息步伐可能暫緩情況下，調整期才會到尾聲。此外，該行預計今年本港經濟增長約1%。

相關文章：

【分析｜最優惠利率】分析料港銀最快9月始加P　全年累計加0.25厘、難跟貼美息升幅

【港元拆息】美國議息前港元拆息再走高、1個月HIBOR升穿1.3厘　H按利息升及封頂息

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

記者：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
經濟 香港物業 華僑永亨銀行 加息 議息 美國聯儲局

上一篇文章

【港股市況】議息結果公布前、恒生指數全日跌235點　碧桂園跌15%失配售價、碧桂園服務挫22%破底（不斷更新）

下一篇文章

中美元首對話炒芯片股？話你知中芯國際（00981）、華虹半導體（01347）是否值博
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】聯儲局公布議息結果前夕　加息0.75厘及1厘的機會率分別有多高？
【美國加息】聯儲局公布議息結果前夕　加息0.75厘及1厘的機會率分別有多高？
【內房危機】碧桂園折讓12.6%配股累股價跌14%　碧桂園：配股用作減債、獲超額認購（第二版）
【內房危機】碧桂園折讓12.6%配股累股價跌14%　碧桂園：配股用作減債、獲超額認購（第二版）
【阿里巴巴9988】軟銀過去一年大手減持阿里巴巴3.2億股、貨值超過410億元　軟銀現升近3.5%
【阿里巴巴9988】軟銀過去一年大手減持阿里巴巴3.2億股、貨值超過410億元　軟銀現升近3.5%
【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」　井賢棟等高層全退合夥人
【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」　井賢棟等高層全退合夥人
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港近5%　夜期跌285點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港近5%　夜期跌285點（不斷更新）
【港股市況】議息結果公布前、恒生指數全日跌235點　碧桂園跌15%失配售價、碧桂園服務挫22%破底（不斷更新）
【港股市況】議息結果公布前、恒生指數全日跌235點　碧桂園跌15%失配售價、碧桂園服務挫22%破底（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款