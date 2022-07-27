【美國加息】華僑永亨銀行：港銀最快第三季上調最優惠利率12.5個基點　料今年樓價有中至高單位數跌幅

聯儲局本港時間周四（28日）凌晨公布議息結果，華僑永亨銀行經濟師姜靜表示，預計聯儲局將公布加息0.75厘，惟美元利率上升將只有部分傳導至港元利率，港息會滯後於美息，該行認為本港最優惠利率（P）今年全年將上調25個基點，最快可在第三季上調12.5基點，然後在第四季再上調12.5個基點（1厘等於100個基點），又或是在今年底一次過上調25個基點。

姜靜指，銀行考慮調節P時的因素包括P和港元拆息差距，以過往調整周期而言，若P和3個月港元拆息之差，若持續低於3厘，許多銀行會有調節P的壓力，此外，銀行會考慮自身資金狀態，目前P與3個月港元拆息差距屆約3厘水平，貸存比率、活期及儲蓄存款比率都顯示目前資金充裕水平，銀行都會考慮該兩種情況，上調P的時機則取決銀行是以利差還是資金狀況作為優先考慮。

樓價調整期或延續至明年初

若是今季和下季各加12.5個基點的情境實現，姜表示，這源於銀行對港元拆息的估算、P和港元拆息差距情況的評估，相信今輪聯儲加息，加上一些外滙干預動作下，可將這比率收窄至3厘或以下水平，至於會否持續處於3厘以下水平則仍需觀察，因為美國公布加息後，若本港外滙干預停止一段時間，港元拆息亦有機會下降。若是年底才一次過加25個基點，該行認為，這源於貸存比率、活期及儲蓄存款比率可能出現較顯著下降，個別銀行考慮自身資金充裕程度時，便有機會留待至年尾才加P。

另外，姜表示，預計今年本港樓價有中至高單位數跌幅，調整期有機會延續到明年初，相信明年初過後，隨着加息步伐可能暫緩情況下，調整期才會到尾聲。此外，該行預計今年本港經濟增長約1%。

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記者：胡學能