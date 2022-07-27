▲ 【分析｜最優惠利率】華僑永亨料港銀周四上調最優惠利率機會五成 一文看銀行界對加P最新看法

聯儲局本港時間周四（28日）凌晨公布議息結果，華僑永亨銀行經濟師姜靜表示，預計聯儲局將公布加息0.75厘，惟美元利率上升將只有部分傳導至港元利率，港息會滯後於美息，該行認為本港最優惠利率（P）今年全年將上調25基點，最快可在今季（ 第三季）上調12.5基點，然後在第四季再上調12.5基點（1厘等於100基點），又或是在今年底一次過上調25基點。

至於港銀周四即宣布將P上調12.5基點的機率，姜靜補充指，只有五成機會，主因是由於港元流動性仍較充裕。她又指，若本 周銀行未有宣布加P，相信在本季度下一個加P的時間點，有機會在9月21日聯儲議息會議後。

市場估今季P或上調 東亞銀行料8月或加第一口P

現時有部分港銀經濟師表明P有可能在今季上調。東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄認為，因應銀行體系結餘與1,000億元尚有距離，周四即時調整P的機會不大，惟料首次加P時間較大機會在8月，而屆時幅度料是25基點，之後在9月至年底3次 美國議息時，港銀加P將同步與美息上調，令今年全年加P達1.25厘。大新銀行 （02356） 高級經濟師溫嘉煒此前表明， 今季上調P的機率，較年初時評估今季大很多，但相信P今年加幅不大，可能年內有一兩次溫和上調，每次加12.5基點。

上海商 業銀行研究部主管林俊泓估算，港銀周四不會對P有動作，最快要待美國9月議息時，即9月下旬才加P，甚至 不排除要待11月初儲局會議後始加第一口P。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，預期港銀9月加P最少12.5基點，但不排除有機會一口氣加25基點，其基本預測為今年合計加最少25基點。

姜靜：銀行加P時機取決對利差、資金狀況的考慮

姜靜表示，銀行考慮調節P時的因素包括P和港元拆息差距，以過往調整周期而言，若P和3個月港元拆息之差，若持續低於3厘，許多銀行會有調節P的壓力，此外，銀行會考慮自身資金狀態，目前P與3個月港元拆息差距屆約3厘水平，貸存比率、活期及儲蓄存款比率都顯示目前資金充裕水平，銀行都會考慮該兩種情況，上調P的時機則取決銀行是以利差還是資金狀況作為優先考慮。

樓價調整期或延續至明年初

她續指，若是今季和下季各加12.5基點的情境實現，這將源於銀行對港元拆息的估算、P和港元拆息差距情況的評估，相信今輪聯儲加息，加上一些外滙干預動作下，可將這比率收窄至3厘或以下水平，至於會否持續處於3厘以下水平則仍需觀察，因美國公布加息後，若本港外滙干預停止一段時間，港元拆息亦有機會下降。若是年底才一次過加25基點，這則源於貸存比率、活期及儲蓄存款比率可能出現較顯著下降，個別銀行考慮自身資金充裕程度時，便有機會留待至年尾才加P。

另外，姜表示，預計今年本港樓價有中至高單位數跌幅，調整期有機會延續到明年初，相信明年初過後，隨着加息步伐可能暫緩情況下，調整期才會到尾聲。此外，該行預計今年本港經濟增長約1%。

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記者：胡學能