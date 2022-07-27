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西班牙視英國為「第三國」 英旅客入境需備逾7000旅費

環球社會熱點 18:16 2022/07/27

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英國脫歐後，英國民眾入境歐盟國家需另排新隊，無法如以往便利。西班牙政府周二（26日）頒布新規定，要求每位英國旅客需持有每日最少100歐元（796港元）旅費，以及需出示在西班牙旅遊期間的住宿證明或回程機票，才能合符資格入境。

英希斯路機場批TikTok新潮流 扮傷殘坐輪椅唔排隊 【下一頁】

西班牙內政部周二更新旅客指引，將英國視為「第三國」類別。英國旅客需持有每日最少100歐元（796港元）旅費、最低900歐元（7,164港元）或相同價值的外幣、信用卡或支票等形式入境。

入境人員或要求英國旅客出示財力證明﹑在西班牙的住宿證明、回程或續程機票等，若無法出示有關證明將被拒入境。

西法兩國山火未緩和 多宗疑與縱火有關 【下一頁】

英國大批網民對西班牙新旅遊規定深感不滿，批評規定會使很多背包客或旅費預算較低的旅客卻步，無助當地經濟。亦有網民指，如果有能力負擔每日100歐元旅費，根本不會選擇西班牙。有人批評新旅遊限制是脫歐帶來的惡果。

上述規定亦適用於持神根（Schengen） 簽證入境西班牙的人士，但其他神根地區國家的旅遊規定各有不同。其中入境比利時的神根簽證旅客，需最少持有每日最少45歐元（358港元）旅費、法國規定無住宿證明的旅客，每日要有120歐元（955港元）旅費。

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責任編輯：郭麗明

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