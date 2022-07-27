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澳洲悉尼油站推「Happy Hour」限時入油減價

環球社會熱點 18:00 2022/07/27

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受俄烏戰爭影響，石油等能源價格近期一直高企。澳洲有民眾發現，一個位於悉尼的油站竟如酒吧版推出「Happy Hour」措施。部分汽油價格在指定時段，將會減價1毫澳元（約0.5港元）。相關油站發言人表示，優惠是為回饋社區。

拜登顧問預料 汽油價格很快回落至4美元 【下一頁】

澳洲有民眾發現，悉尼St Marys地區的Metro Fuel油站貼出告示，宣布每晚9時開始到翌日的5時為「Happy Hour」時段。民眾如選擇在有關時段入油，價錢將會根據標識減1毫，但僅限91無鉛汽油、E10汽油、98特級汽油和柴油。相關告示被澳洲網民上載至社交平台，結果引來大量關注。

相關告示

以澳洲新州（NSW）油價追蹤網站Fuel Check周三（27日）錄得數據為例，Metro St Mary's下午 E10汽油價格為每公升1.629澳元（約8.8港元），若民眾在「Happy Hour」時段入油，則可享受每公升1.529澳元（約8.3港元）的優惠價格。

拜登訪問中東空手而回 未促成石油增產及安全承諾 【下一頁】

油站經營集團Metro Petroleum發言人表示，St Marys油站推出的「Happy Hour」措施是特許經營商的決定，並指對方旨在回饋社區及感激客戶支持。發言人強調，集團會努力協助客戶節省開支。

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責任編輯：李俊儀

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