英超球會傳出罰款價目表 生日無蛋糕要罰470

英超球會不少有職球員被罰款的消息，但甚少有球會公布內部罰款準則。近日網上流傳一張英超球會阿斯東維拉的球隊罰款清單，列出各種行為的相應罰款。當中，最便宜已是50英鎊，如有球員生日但眾人未送上生日蛋糕及忘記戴恢復用的襪套。

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阿斯東維拉（Aston Villa）球迷會The AVFC Faithful周二（26日）在社交網站Twitter，上傳一張相信是球會內部的罰款清單。當中列出18項罰款行為，以及兩項場上表現有關的懲罰行動。

罰款金額最低50英鎊（約470港元），單項最高罰金為訓練遲到，一次重罰500英鎊（約4,733港元）。遲到有關的罰項最多，多達7項，罰款由200英鎊起（約1,893港元）。

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場上表現相關懲罰行動：

如果球員在賽事中領紅牌，在4周內需請全隊食飯。

賽前對戰操練中的勝方可挑選表現最差球員，他將需在下周賽前對戰操練熱身時穿起「我訓練表現最差」背心。

雖然未能確認罰款清單是否屬實，但英國不少媒體及網民紛指懲罰十分嚴格，並笑指維拉現任領隊，前利物浦名宿謝拉特（Steven Gerrard）殘忍。

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責任編輯：吳漢培